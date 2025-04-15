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TBMM'de 'zirai don' komisyonu kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması için komisyon kuruldu. Komisyon, 3 ay boyunca zirai donun etkilerini tüm boyutlarıyla ele alacak.

Haber Merkezi
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TBMM'de 'zirai don' komisyonu kurulacak
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Partilerin uzlaşısı ile Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için ortak önerge verildi. Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Araştırma komisyonu üç ay çalışacak

Komisyon, hava şartları nedeniyle üretimi olumsuz etkileyen zirai don felaketini tüm boyutlarıyla inceleyecek, varsa çözüm önerilerini ele alacak. Üreticilerin yaşadığı sorunlar yerinde incelenecek.

Aynı zamanda alınacak tedbirler için uzman isimler Meclis'te ağırlanacak. Bakanlık ve ilgili kurum temsilcilerinden bilgi alınacak.

Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra raporunu hazırlayacak. O raporda, yapılacak yasal düzenlemeler ve alınacak önlemler yer alacak.

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