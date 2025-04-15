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Fitch Ratings: ABD'nin misillemeleri şirketler için ciddi risk oluşturuyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin-ABD arasındaki ticaret geriliminin bazı sektörler için ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Fitch Ratings: ABD'nin misillemeleri şirketler için ciddi risk oluşturuyor
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin ticaret ortaklarıyla yaşadığı misilleme süreçlerinin, kısa vadeli geçici çözümlere rağmen kurumsal sektörler için ciddi risk oluşturmaya devam ettiğini bildirdi. Fitch, özellikle Çin ile süregelen ticari gerilimlerin, belirli ABD sektörlerini orta ve yüksek düzeyde risk altında bıraktığını belirtti.

Gümrük vergileri krizi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen mallara uygulanan vergileri %145’e çıkardığını, diğer ülkelere yönelik karşılıklı tarifelere ise 90 günlük ara vereceğini açıklamıştı.

Buna karşılık Çin yönetimi de, ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini %125’e kadar yükseltti ve şu adımları attı:

  • Bazı metallerin ihracatına kısıtlama getirdi

  • DuPont China hakkında antitröst soruşturması başlattı

  • ABD’li savunma şirketlerini “güvenilmez kuruluşlar listesi“ne ekledi

Fitch: En çok etkilenen sektörler değişiyor

Fitch’in analizine göre, daha önce ticaret savaşlarından orta düzeyde etkilenecek sektörler şunlardı:

  • Havacılık ve savunma

  • Alkollü içecekler

  • Kimyasallar

  • Protein bazlı gıda üretimi

  • İlaç sektörü

Ancak Çin’e odaklı misilleme adımlarıyla birlikte riskli sektör yelpazesi genişledi.

Ticaret savaşlarında gündem

  • Tüketici elektroniğinde geçici muafiyetler sağlansa da, gerilim sürüyor

  • Çin’in attığı adımlar, özellikle ABD’nin tarım ve teknoloji sektörlerini hedef alıyor

  • ABD şirketleri için lisans iptali, tedarik zinciri kesintisi, regülasyon engelleri gibi riskler büyüyor

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