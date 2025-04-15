Fitch Ratings: ABD'nin misillemeleri şirketler için ciddi risk oluşturuyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin ticaret ortaklarıyla yaşadığı misilleme süreçlerinin, kısa vadeli geçici çözümlere rağmen kurumsal sektörler için ciddi risk oluşturmaya devam ettiğini bildirdi. Fitch, özellikle Çin ile süregelen ticari gerilimlerin, belirli ABD sektörlerini orta ve yüksek düzeyde risk altında bıraktığını belirtti.

Gümrük vergileri krizi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen mallara uygulanan vergileri %145’e çıkardığını, diğer ülkelere yönelik karşılıklı tarifelere ise 90 günlük ara vereceğini açıklamıştı.

Buna karşılık Çin yönetimi de, ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini %125’e kadar yükseltti ve şu adımları attı:

Bazı metallerin ihracatına kısıtlama getirdi

DuPont China hakkında antitröst soruşturması başlattı

ABD’li savunma şirketlerini “güvenilmez kuruluşlar listesi“ne ekledi

Fitch: En çok etkilenen sektörler değişiyor

Fitch’in analizine göre, daha önce ticaret savaşlarından orta düzeyde etkilenecek sektörler şunlardı:

Havacılık ve savunma

Alkollü içecekler

Kimyasallar

Protein bazlı gıda üretimi

İlaç sektörü

Ancak Çin’e odaklı misilleme adımlarıyla birlikte riskli sektör yelpazesi genişledi.

Ticaret savaşlarında gündem