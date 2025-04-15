SPK 3 kişiye geçici işlem yasağı getirdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ENSRI) pay piyasasında yapılan işlemler nedeniyle 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bültenine göre, Kurul, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.
Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 16 Nisan itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.