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SPK 3 kişiye geçici işlem yasağı getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ENSRI) pay piyasasında yapılan işlemler nedeniyle 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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SPK 3 kişiye geçici işlem yasağı getirdi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bültenine göre, Kurul, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 16 Nisan itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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