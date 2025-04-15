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Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla, Etiler Gıda, Ruzy Madencilik ve Bak Ambalaj paylarına 15 Mayıs'a kadar kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
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Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret, Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret ve Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret paylarına 15 Mayıs tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ETILR.E ve RUZYE.E paylarında 16/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" ifadeleri kullanılırken, Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. için de, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAKAB.E payları 16/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir"

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