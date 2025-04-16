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Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? Sırrı Süreyya Önder hastalığı nedir? Kalp krizi geçirmişti

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Önder'in hastaneye kaldırılmasının ardından "Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? Sırrı Süreyya Önder hastalığı nedir?, Sırrı Süreyya Önder son durum" sorularının yanıtı aranmaya başlandı.

Haber Merkezi
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Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? Sırrı Süreyya Önder hastalığı nedir? Kalp krizi geçirmişti
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TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı. İstanbul'da tedavi altına alınan Önder'in sağlık durumunun titizlikle takip edildiği bildirildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HASTALIĞI NE?

Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Önder aralık ayında da tansiyonunun düşmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

 

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