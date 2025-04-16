Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, nereli? Sırrı Süreyya Önder evli mi, çocuğu var mı? Hangi partiden?

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı. İstanbul'da tedavi altına alınan Önder'in sağlık durumunun titizlikle takip edildiği bildirildi.



SIRRI SÜREYYA ÖNDER KAÇ YAŞINDA?

Hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder 62 yaşındadır.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER EVLİ Mİ?

Sırrı Süreyya Önder, 1991 yılında Şile’de, Adıyamanlı bir arkadaşının yazlığında tanıştığı eşi ile evlendi. Bir çocuğu oldu. Ama dört yıl sonra boşandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Sırrı Süreyya Önder'in tek kızı Ceren Önder 1992 doğumlu. 2015 yılında Emre Abay ile dünya evine girdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER NERELİ? NEREDE DOĞDU?

Önder, 7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da bir Türkmen ailesinde doğdu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HANGİ PARTİDEN?

Sırrı Süreyya Önder, DEM Partili'dir. Önder geçmişte Barış ve Demokrasi Partisi ve Halkların Demokratik Partisi üyesiydi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.

2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı.

HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi.

TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.