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Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün çiftçilerin hesaplarına toplam 213 milyon 477 bin 147 lira tarımsal destekleme ödemesi yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 213 milyon 477 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda "Bireysel sulama sistemleri desteği 119 milyon 387 bin 782 lira ve kırsal kalkınma yatırımları desteği 94 milyon 89 bin 365 lira olmak üzere, toplam 213 milyon 477 bin 147 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerne yer verdi.

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