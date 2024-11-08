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Trump zaferi sonrası Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse fiyatı yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 317,60 dolara yükseldi ve piyasa değeri 1 trilyon doları aşarak, dünyanın en değerli şirketleri arasında 9. sıraya yerleşti.

Haber Merkezi
AA
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Trump zaferi sonrası Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı
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Tesla'nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 19.30 itibarıyla yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 317,60 dolara yükseldi.

Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Böylece Tesla, dünyanın en değerli şirketleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu şirketin hisseleri, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçti.

Trump'ın en büyük destekçilerinden Musk, seçim kampanyası için 130 milyon dolardan fazla bağışta bulunmuştu.

Tesla'nın hisseleri, Trump'ın seçim zaferiyle hafta başından bu yana yüzde 27'nin üzerinde yükseldi.

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