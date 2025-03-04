CHP'li Gürer: Don afeti mağduriyetini yaşayan çiftçinin zararları karşılanmalı

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, don afetinin, Çukurova ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Afet nedeniyle bazı meyve ve sebzeler zarar gördü

Afet nedeniyle erkenci patates, şeftali ve karpuz ile nektarin türleri, örtü altı çilek, marul, soğan ve salatalık gibi bazı meyve ve sebzelerin zarar gördüğünü anlatan Gürer, tüccara ve ithalata dayalı anlayışla, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar karşısında durulamayacağını belirtti.

CHP'li Gürer, iklim değişikliğinin olası etkileri göz önünde bulundurularak sigorta sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Don yaşanan bölgelerde Cumhurbaşkanı'nın TARSİM kapsamında olsun ya da olmasın, zarar tespit edilen çiftçilerin zararlarının karşılanması yönünde bir talimat vermesi ve geçen yıl üründe yaşanan satış sorunlarından sonra bu defa da don etkisiyle mağdur olan çiftçinin zararının karşılanması sağlanmalıdır."

Çiftçilerin sap, saman, lastik yakarak don afetiyle mücadele etmeye çalıştığını dile getiren Gürer, ani hava değişimlerini tespit edebilen tarım uygulamalarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gürer, küçük aile tipi işletmelerde sağılan çiğ sütün, tank olmaması nedeniyle aracıya verilmek zorunda kalındığına, bu nedenle aracıların, çiğ süt fiyatı konusunda belirleyici rol oynadığına da dikkati çekti.