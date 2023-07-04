Haziranda 119 milyon dolarlık fındık ihraç ettik

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFİMB) 2022-2023 sezonu fındık ihracat rakamlarını açıkladı. KFMİB’den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 fındık ihracat sezonunun ilk 10 ayında 262 bin 178 ton iç fındık ihraç ettik. 10 ayda 262 bin 178 ton iç fındık satarak 1 milyar 766 milyon 955 bin 349 dolar gelir sağlandı.

2022-2023 sezonunun ilk 10 ayı ile 2021-2022 sezonunun ilk 10 aylık dönemi karşılaştırıldığında hem miktar hem de değer bazında azalış var. 2021-2022 sezonunun ilk 10 ayında 306 bin 173 ton iç fındık ihraç edilmiş, karşılığında ise 1 milyar 807 milyon 503 bin 205 dolar gelir sağlanmıştı.

Bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktar bazında 44 bin ton, değer bazında ise 227 milyon 902 bin 263 dolar gerileme var. Haziran ayında ise 19 bin 328 ton iç fındık ihracat gerçekleştirilerek, 119 milyon 404 bin 524 dolar gelir sağlandı. Bir önceki sezonun Haziran ayına göre 806 ton daha az ihracat edildi. Haziran 2022’de 20 bin 134 ton fındık ihraç edilmiş, karşılığında da 111 milyon 815 bin 400 dolar gelir elde edilmişti.