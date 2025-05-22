Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “Tarımsal üretimi desteklemek bir vatan borcudur”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Yurt içinden ve yurt dışından üye belediyelerin katılımıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Çatalhüyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, insanlık tarihinin ilk tarımsal faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Çatalhöyük’ün mirasını taşıyan topraklarda, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çatalhöyük'te toprağa ilk tohumu atan ellerin mirasını taşıyan bu şehrin, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın tarımsal hafızasını içinde barındırdığını ifade eden Başkan Altay, “İbn Haldun'un dediği gibi ‘Coğrafya kaderdir.’ Bu söz, sadece dağların ve nehirlerin değil, medeniyetlerin doğuşunu, yükselişini ve hatta dönüşümünü belirleyen derin bir gerçeği anlatır” diye konuştu.

“Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi sayesinde Çatalhöyük artık kusursuz bir arkeolojik alan olarak anılmaya başladı”

Çatalhöyük’ün eşsiz mirasını en güzel şekilde tanıtabilmek için; Türkiye'nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni inşa ettiklerini anımsatan Başkan Altay, “Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve turizm potansiyelini artırma amacı taşıyan bu proje, ahşap mimariyle çevre dostu bir yaklaşım benimseyerek sürdürülebilir bir turizm modeline katkı sağlıyor. Bu proje, sadece Çatalhöyük'ün canlanmasına katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Konya'nın turizmine değer katacak önemli bir girişimdir. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi sayesinde Çatalhöyük artık kusursuz bir arkeolojik alan olarak anılmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“Konya’nın üretmediği ya da üretiminin azaldığı bir durumda türkiye’nin gıda güvenliği sorun yaşayacaktır”

Başkan Altay, insanlık tarihiyle yaşıt bir mirasın üzerinde yükselen Konya’nın, bugün yalnızca Anadolu'nun değil, tüm insanlığın ortak hafızasında özel bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Konya’yı sıradan bir şehir olmaktan çıkaran şey; sahip olduğu coğrafi büyüklük ya da ekonomik potansiyel değil, toprakla kurduğu kadim ve derin ilişkidir. Çünkü Konya, sadece bir coğrafi merkez değil; tarım kültürünün filizlendiği, insanın doğayla ilk barışçıl uzlaşmasını yaptığı toprakların adıdır. Türkiye’nin en geniş topraklarına sahip olan Konya’mız; bugün pek çok üründe en fazla üretim yapan şehirlerin başında gelmektedir. Şehrimiz; tarımsal üretim değeri, tarımsal ticaret ve tarımsal istihdam açısından Türkiye’nin tarım başkenti konumundadır. 42 bin kilometre yüzölçümüne sahip şehrimizde; 1 milyon 890 bin hektar tarım arazisine sahibiz. Büyükbaş hayvancılıkta, süt üretiminde, şeker pancarı, buğday, arpa, fasulye, mısır, havuç, kiraz, yağlık ayçiçek gibi ürünlerin üretiminde Türkiye’de birinci sıradayız. Küçükbaş hayvancılıkta, yumurta üretiminde, patates, bezelye, haşhaş, kavun ve vişne gibi ürünlerde Türkiye’de ikinci sıradayız. Tüm bu hususlar bizlere gösteriyor ki; Allah korusun Konya’nın üretmediği ya da üretiminin azaldığı bir durumda Türkiye’nin gıda güvenliği sorun yaşayacaktır. Bu bakımdan Konya’mızdaki tarımsal üretim yalnızca Konya’da yaşayan hemşehrilerimizi değil, tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir konudur.”

“Gıda güvenliği olmayan bir milletin siyasi, ekonomik ve kültürel bağımsızlığı sadece bir yanılsamadan ibarettir”

Tarımın artık sadece bir iç mesele değil; sınırları aşan, ülkeler arası ilişkileri şekillendiren, stratejik bir alan hâline geldiğine değinen Başkan Altay, “Pandemi ile başlayan; Rusya-Ukrayna savaşı ve akabindeki tahıl krizi, gıda milliyetçiliği, gıda lojistiği, küresel ekonomik kırılganlıklar ve yeni nesil ticaret savaşları, gıda konusundaki bağımsızlığın ne kadar hayati bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu anlamda, tarımsal üretimi desteklemek, çiftçiyi korumak, yerli tohumumuzu sahiplenmek; artık bir ekonomik tercih değil, bir vatan borcudur. Vatan nasıl sadece sınırlardan ibaret değilse, gıda da sadece rafa dizilmiş ürün değildir. Gıda, toprağın kimliğidir. Gıda, kültürün devamıdır. Gıda, geleceğin teminatıdır. Gıdasını kaybeden, iradesini ve bağımsızlığını da kaybeder. Gıda güvenliği olmayan bir milletin siyasi, ekonomik ve kültürel bağımsızlığı sadece bir yanılsamadan ibarettir” dedi.

“Hedeflerimizi gerçekleştirmek için her zamankinden daha çok mücadele etmeli ve dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz”

Başkan Altay, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Konya merkezli olarak kurulan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin, tam da bu gerçeğin bilinciyle hareket eden bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Birliğimiz çatısı altında, tarım ve gıdanın son derece stratejik öneme sahip bir sektör olduğu gerçeğiyle tüm ülkelerin ve şehirlerin birbiri ile etkileşim içinde bulunması ve sektöre olumlu katkı yapmak için gayret gösteriyoruz. Tüm dünyadan üye şehirlerimiz arasında tecrübe paylaşımı, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile ekonomik ve teknik alanlarda iş birliğini geliştirmek için çalışıyoruz. Tarımsal gelişmeleri, akıllı tarım uygulamalarını takip ederek üyelerimizi bilgilendiriyor, üyelerden aktarılan somut projeleri değerlendirerek şehirlerimize katkı sağlıyoruz. Şehir yönetimlerinin tarım alanında kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için her türlü eğitimi ve araştırma imkanını sağlıyor; ulusal ve uluslararası hibe, fon, kredi ve benzeri kaynaklara ulaşmasında rehberlik etmeye çalışıyoruz. Kuraklık, yoksulluk ve açlıkla mücadele gibi alanlarda korunmaya ve yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmalara destek oluyoruz.”

Küresel iklim değişikliğine karşı çevrenin, su kaynaklarının ve toprak verimliliğinin korunması, geliştirilmesi ve toprağın çoraklaşması riskini önlemeye yönelik Ar-Ge proje çalışmalarına destek verdilerini anlatan Başkan Altay, “İyi tarım uygulamalarını teşvik ediyoruz. Atıl arazilerin kullanılması, susuzluğu dayanıklı ürünlerin teşvik edilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Başkanlığım boyunca bu çatı altında ortaya koyduğumuz faaliyetlerle ve tesis ettiğimiz güçlü iş birlikleriyle tarımsal üretimin yarınları adına çok önemli mesafeler kat ettik. Kurduğumuz bu güçlü birliktelikle; ortak akıl, istişare ve dayanışma prensipleriyle hareket ederek, şehirlerimizin tarımsal potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefledik. Yürüttüğümüz tüm bu ortak çalışmaların; şehirlerimiz arasındaki iş birliğini artırdığına, karşılıklı tecrübe paylaşımını güçlendirdiğine şahit oluyoruz. Ancak hedeflerimizi gerçekleştirmek için her zamankinden daha çok mücadele etmeli ve dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz” açıklamasını yaptı.

“Tarım şehirleri olarak dayanışma ve üretim gücümüzü, sınırlarımızın ötesine taşımak, adaletli bir gıda dağılımı sağlamak mecburiyetindeyiz”

Günümüz dünyasında iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, tarım arazilerinin yok olması ve artan nüfus baskısının, gıda güvenliğini her zamankinden daha kritik bir hale getirdiğinin altını çizen Başkan Altay, savaşlar ve katliamların; birçok masum insanı hayattan kopardığını ve açlığa sürüklediğini ifade etti. Başkan Altay, “Gıda güvenliği, günümüz dünyasında yalnızca tarımsal üretimle sınırlı olmayan, aynı zamanda insanlığın temel haklarından biri olarak kabul edilen hayati bir meseledir. Tarım şehirlerinin sorumluluğu, sadece kendi sınırları içerisinde üretimi artırmak değil, dünyanın dört bir yanında açlık ve yoksullukla mücadele eden insanlara umut olmaktır. Ne yazık ki, bugün Filistin'de yaşanan soykırım, tüm dünyanın gözü önünde çocukların, ufacık bebeklerin, masumların katledilmesine sebep olurken, aynı zamanda temel gıda maddelerine erişimi de imkânsız hale getirmektedir. Oradaki kardeşlerimiz, sofralarına ekmek koyamaz, temiz suya ulaşamaz hale gelmiştir. Mevlana Hazretlerinin; ‘Tüm açlar doymadan doymaz oldum. Bütün çıplaklar giyinmedikçe harlı alevlerin karşısında üşüyorum’ ifadesine kulak vererek, tüm insani değerlerimizi yeniden hatırlamalıyız. Bu sebeple, tarım şehirleri olarak dayanışma ve üretim gücümüzü, sınırlarımızın ötesine taşımak, adaletli bir gıda dağılımı sağlamak mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki bu toplantı, herkes için eşit ve adil bir dünya, daha yaşanılabilir bir gelecek adına umut olacaktır” diye konuştu.

“Tarım, şehirlerin de stratejik gündemidir”

İklim krizi, gıda güvensizliği ve ekolojik yıkımın küresel çapta ciddi bir tehdit olarak durduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu krizler; modern dünyanın doğayla kurduğu ilişkiyi ne kadar bozduğunun ve insanın, kendisini doğanın hakimi değil bir parçası olarak göremediğinin acı bir yansımasıdır. 24 ülkeden 310 üyesi ile Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği; şehirleri sadece tarıma hizmet eden değil, aynı zamanda tarım politikaları üreten, yön veren, geleceği şekillendiren yapılar hâline getirme idealine sahiptir. Çünkü artık biliyoruz ki, tarım sadece kırsalın meselesi değildir. Tarım, şehirlerin de stratejik gündemidir. Gıda güvenliğini sağlamak, iklim krizine karşı dirençli yapılar oluşturmak, yerelden küresele sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için şehirlerin tarım vizyonuna ihtiyacımız var. Ve biz, bu birliğin öncülüğünü Konya'nın kadim bilgeliği ve modern diplomasi becerisiyle yapıyoruz. 10 bin yıldır bereketin toprakla, emeğin alın teriyle buluştuğu bu kadim topraklarda, hep birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, şehir dışından ve yurt dışından gelen tüm katılımcılara, tüm üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği 3. Olağan Genel Kurul Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Akın Başkan Altay’a teşekkür

Konya Valisi İbrahim Akın da Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin öncülüğünü, kurucu şehir olarak Konya’nın üstlenerek toprağa olan kadim bağlılığını küresel bir vizyona dönüştürdüğünü belirterek, kuruluş sürecine liderlik eden ve bugün de birliğin merkez koordinasyonunu başarıyla yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve katkılarından dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

“Bugün güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme irademizi tüm dünyayla paylaşıyoruz”

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin sınırları aşan bir anlayışla, şehir ve ülkeleri tarım dostu politikalarda bir araya getirdiğini ve ortak bir kalkınma zemini oluşturduğunu kaydeden Vali Akın, “Bu birliğin vizyonu, ‘tarım dostu şehirlerle sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek’; şehirlerarası bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik ederek, kırsal kalkınmayı güçlendirmek, genç nesli tarımla yeniden buluşturmak ve gıda güvenliğini evrensel bir değer haline getirmektir. Bugün burada, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği aracılığıyla güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme irademizi tüm dünyayla paylaşıyoruz. Bu bilinçle katkı sunan tüm şehirlerimizi ve yöneticilerimizi gönülden kutluyorum” diye konuştu.

“Uğur İbrahim Altay Başkanımız hepimizin önünde bir rol model”

Konuşmaların ardından Divan Başkanlığını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın yaptığı Genel Kurul’a geçildi. Doğan, Konya’nın Türkiye’nin tahıl ambarı olduğunu ifade ederek, “Uğur İbrahim Altay başkanımız hepimizin önünde bir rol model. Önemli işlere imza atan, başarılarıyla hepimizi gururlandıran örnek aldığımız bir ağabeyimiz. Çalışmalarında başarılar diliyorum” cümlelerine yer verdi.

Birlik Genel Sekreteri Mücahit Sami Küçüktığlı’nın faaliyet raporunu okumasının ardından yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi.

Filistin Beyt Hanun Belediye Başkanı’nın mesajı izlendi

Daha sonra Filistin Beyt Hanun Belediye Başkanı İmad Advan ve belediye meclisi adına gönderilen görüntülü mesaj katılımcılar tarafından izlendi. Mesajda katil İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’nin hayalet şehre döndüğü, Beyt Hanun şehrinden de yaklaşık 70 bin kişinin yurdundan edildiği belirtilirken katledilen masumlar için yardım çağrısında bulunuldu.

“Elimizdeki değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösterilmelidir”

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan önceki dönem Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gelecek nesiller ve Türkiye’nin kalkınması için tarıma daha fazla önem verilmesi ve çeşitli yeni çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Elimizdeki değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösterilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu şehrin gerçekten başarılı bir büyükşehir belediye başkanı var”

Yine önceki dönem Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, ev sahipliği için Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Konya, Mevlana ile birlikte yetiştirdiği gönül insanlarıyla Anadolu’yu etkilemiş bir şehir. Bu şehrin gerçekten başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Kendi kendime Konya’ya geldiğimde şöyle dedim; ‘ben geçmişte başkentlik yapmış bir şehirde bulunduğumu hissediyorum’ dedim. Bunda Uğur beyin emeği çok büyük” ifadelerini kullandı.

Başkanlığa bir kez daha Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın seçildiği Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin Yönetim Kurulu Üyeleri ise şu şekilde:

“Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Kestel Belediye Başkanı Fatih Erol, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Senirkent Belediye Başkanı Hüseyin Baykal.”

Birliğin Denetim Kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu:

“Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez”

Genel Kurul sonrasında misafirler, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi ve Çatalhöyük Neolitik Kenti’nde incelemelerde bulundu.