Hububatçılar ihracatta AB kotasından şikayetçi

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla sektörün gündemini değerlendiren Tiryakioğlu, dünya bakliyat transit ticaretinin Türkiye’de yapıldığını söyledi. “Mersin’de 4 milyon ton bakliyat işleme kapasitesine sahibiz” diyen Tiryakioğlu, veriler paylaşarak, “Bakliyatta küresel üretim 94 milyon ton, toplam ticaret 24 milyon ton, kişi başına düşen küresel yıllık bakliyat tüketimi ise 7, 77 kilogram” şeklinde konuştu.

“Hindistan fiyat dengesini alt üst edebiliyor”

Hindistan’ın bakliyat üretimindeki rolünden bahseden Tiryakioğlu, “Hindistan en fazla üretim ve tüketim yapan ülke, Hindistan üretim fazlası verince dünyadaki fiyat dengesi alt üst olabiliyor. Pandemi, savaş, salgınlarla, lojistik krizleri ile birlikte gıda ülkelerin milli güvenlik meselesi haline geldi. Hatta savunma sanayisinin önüne geçti. Dolayısıyla 5 yıl evvelki fiyatlara geri dönmüş olduk. Fiyatlar çok anormal bir şekilde yükseldi ve 2022’nin zirve fiyatları şu anda dip fiyatlarımız haline geldi. Dünyadaki hızlı değişim ve hızlı reaksiyonlar fiyatları alt üst edebiliyor. Şu anda özellikle petrol fiyatlarının düşüşü, finansal sıkışıklık, tarımda fiyatları baskılıyor, orta ve uzun vadede fiyatların artacağını düşünüyoruz. Türkiye’deki gıda enflasyonu normal enflasyonla eşdeğer gidiyor. Enflasyon yüksek olduğu için bizim girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Bu da üretim maliyetlerimize yansıyor ve doğal olarak bizim fiyatlarımız raflarda yüksek olarak görünüyor” dedi.

“Yağış sorunu bakliyat üretimini etkileyecek”

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin hissedilmeye başladığını belirten Tiryakioğlu, yağış sorununun rekolteleri etkileyeceğini belirterek, “Türkiye gıda ihracatına baktığımızda 2023’te buğdayda tüm zamanların 22 milyon tonla rekorunu kırdık. 2024 yılında 20 milyon tonla yine güzel bir rekolte elde ettik. Ancak bu sene kar yağmadı, yer altı sularımızda ve barajlarımızda su eksikliği dolayısıyla biraz sıkıntı öngörüyoruz. Bahar yağmurlarıyla açığı kapatmayı umuyoruz. Mısırda üretim azlığı yaşanabilir bu da yumurta ve tavuk fiyatlarını ciddi anlamda etkiler” ifadelerini kullandı.