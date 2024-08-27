İlçe, stevia fidesi üretim merkezi haline geldi! Fide talebi 200 bini geçti

Burhaniye’de emekli albay Selahattin Güvenç, 15 yıl önce üç beş fide ile başladığı stevia üretiminden olumlu sonuç alırken, ilçeyi fide üretim merkezi haline getirdi.

Üretim her geçen yıl artıyor

Paraguay menşeli stevia (Şeker otu) Burhaniye’nin iklimini severken, ilçe 15 yılda stevia fidesi üretim merkezi haline geldi. Üretimin her geçen yıl arttığını anlatan Selahattin Güvenç, ‘Avrupa Mısır şurubundan elde edilen glikozu yasakladı. Bu da steviaya olan talebi artırdı. Stevianın geleceği var. Sağlıklı yaşamak isteyenler bunu kullanacak. Bu nedenlerde staviaya talep artıyor. Yaprak hasadına eylül de başlayacağız. Şimdi stevianın ekstrakını çıkarmaya başladık. Bu ekstrakı kısa sürede piyasaya süreceğiz. Stevia fidesi talibi arttı. Şimdiden fide talebi 200 bini geçti ” dedi.