İspanyol Agrotraction yatırım için geldi

Takip Et

Necla DALAN



Merkez olarak İzmir’i seçen şirket, hem Türk tarım ve hayvancılık şirketlerine verim artırıcı, maliyet düşürücü teknolojiler sunuyor hem de yatırım yapabileceği parlak fikirler arıyor. Kısa sürede Muğla’da Türkiye’nin en büyük iki balıkçılık şirketine ve yine Türkiye’nin en fazla şubeye sahip market zincirlerinden birine hizmet vermeye başlayan şirket, alanında başarılı 5 Türk şirketine de bünyesindeki bilim adamları ve araştırmacılarla danışmanlık desteği vermeyi planlıyor.

Martico Group EMEA Ortağı Aziz Adadağ, “Agrotraction, İsrailli bir tarımsal inovasyon merkezi ile koordineli çalışıyor. Dünyanın birçok noktasında bulunan iş ortakları ve profesyonel çalışma ekibiyle birlikte tarımın her alanında faaliyet gösteren kişilerin ve kuruluşların ihtiyaçlarına yüksek, teknolojik yöntemler kullanarak inovatif çözümler sunan Agrotraction, start up şirketlerine hem stratejik yatırımcılar bularak gelişim süreçlerine katkıda bulunuyor hem de bu şirketleri küresel pazarda müşteri, distribütör ve alıcılar ile buluşturuyor. Türkiye önemli bir pazar ve umutluyuz. Tarımda kullanılan sistemler değişiyor ve değişmeye devam edecek. Kaliteli ürün ve düşük maliyet her şirketin önceliği ve 200’ün üzerindeki teknoloji distribütörlüğümüz bu ihtiyaçlara cevap veriyor. Sunduğumuz teknolojilerle hem kaliteli ve ucuz üretim imkanı sunmayı hem de Türk şirketlerinin yurt dışında rekabet gücüyle ihracatlarını artırmalarına destek vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Start up’larla görüşmelere başladı

Türkiye’de yeni teknolojilere yatırım yapmak istediklerini kaydeden Adadağ, farklı teknolojiler üzerinde çalışan start up’larla görüşmelerinin sürdüğünü anlattı. Adadağ, “Belli kriterlerimiz var. Sürdürülebilir, ticari anlamda globallaşabilecek ve bize katkı sağlayacağına inandığımız işlere yatırım yapacağız. Şu anda tarım konusunda çalışan iki start up ile görüşüyoruz. Ayrıca lokal şirketlerin teknolojilerine ve cihazlarına da talibiz. Bu bir traktör de olabilir bir sulama sistemi de olabilir” diye konuştu.

Türkiye’de halihazırda uygulamaya başladıkları teknolojilere de değinen Aziz Adadağ, şöyle devam etti: “Muğla’da iki balık çiftliği ile çalışmaya başladık. Çiftlikler Türkiye’nin en büyük şirketlerine ait. Balıkçılıkta en önemli maliyet kalemi balık yemidir. Siz ne kadar verirseniz o kadar yer balıklar ve suyun altında ne kadar büyüdüklerini anlık görme şansınız olmaz. İki ay önce devreye alınan ve yapay zekayla çalışan sistemle deniz altına yerleştirilen kameralarla balıklar takip ediliyor ve günlük, haftalık gelişimleri raporlanıyor. Bu sayede doğru hasat zamanı belirlenebiliyor. Yakın zamanda balığın ne kadar yediğini ölçen teknolojiyi de getireceğiz. Bu alanda bir başka teknolojimiz daha kullanılıyor. Balıklar tehlike hissettiğinde stresten ölebiliyor. Sunduğumuz Go Smart teknolojisiyle balığın strese girdiğini, kalp atışlarının hızlandığını ölçebiliyoruz. Patatesle ilgili bir teknolojimizi de Türkiye’ye getirdik. Soğuk hava depolarında tamamen doğal biçimde patateslerin filizlenmesini 4 ay geciktiriyoruz. Büyük bir market grubu ile Nevşehir’de çalışmaya başladık.”

Meyvenin çapını bile anlık gösteren teknoloji geliyor

Aziz Adadağ, tarım ve hayvancılık sektöründe sundukları ve Türkiye’ye getirmeyi planladıkları teknolojiler hakkında şu bilgileri verdi: “Hayvan yemlerinde protein en yüksek maliyete sahiptir. Siyah asker böceği; balık, tavuk, kuş ve pet hayvanları beslenmesinde daha az maliyet ile daha fazla protein alınmasına imkân tanır. Biz bu böceğin larvasından protein üreten teknolojiyle maliyeti düşürüyoruz. Bir Türk balıkçılık şirketi bu konuda bir Ar-Ge merkezi kurmayı planlıyordu, teknolojimizi anlattık, bizden almaya karar verdiler. Dünyanın birçok noktasında alanında lider meyve bahçelerinin kullandığı bir ürünümüz var. Küçük bir kamera ve GPS ekipmanı sayesinde istediğiniz her zaman diliminde bahçenizde ne kadar, hangi boyutta, kaç tane meyve olduğunu oturduğunuz yerden görebilirsiniz. Bunun yanında yaprak rengi ve yaprak yoğunluğu verileri ile de ağaçların sağlık durumunu ve toprağın sulama yeterliliğini de görebilir, verileri yorumlayabilir gübreleme, sulama ve ilaç uygulamalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Bu teknoloji 1,5 cm ve üstü tüm meyveler için kullanılabiliyor. Birkaç ay içinde bu teknolojiyi de Türkiye’ye getireceğiz.”