Nilüfer’de buğday hasadı başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İyi tarım uygulamaları ile sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği vizyonuyla; üreten çiftçileri de bilinçlendirmeyi hedefleyen Nilüfer Belediyesi, 2024 yılının sonbaharında kırsal mahallelerindeki arazilerinin bir kısmında buğday ekimi yaptı. Ardından olgunlaşan buğdayın hasadına başlandı. İlk hasadı gerçekleştirilen kırsal mahalle ise Karacaoba oldu. Nilüfer Belediyesi ve NİLKOOP işbirliğinde burada 25 dekarlık alanda Starlord ekmeklik buğday üretildi. Hasadı başlayan ürün, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla un haline getirilecek. Hasanağa Gıda Merkezi’nde işlenen unla tarhana ve erişte gibi ürünler üretilecek. Bu ürünler daha sonra Nilüfer Bostan ve Kantin Nilüfer satış noktalarında vatandaşlara sunulacak. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir amaçlarının üretimin dışına çıkan köylüyü yeniden üretime dâhil etmek olduğunu söyledi.

Köylüyü üretimde tutmak için örnek uygulama

Tarımı yeniden canlandırmak istediklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, “Arzu ettiğimiz temel mesele, Nilüfer’in çiftçisinin Nilüfer’in efendisi olmasıdır. Konut ve kaçak yapılaşma baskısının arazileri elden çıkarma durumunu ortadan kaldırmak için tarımdan elde edilen gelirleri yükseltmeliyiz” diye konuştu. Karacaoba Mahallesi’nde 25 dönümlük alandan yaklaşık 15-16 ton buğday elde edileceğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer halkının sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmayı arzuluyoruz. Nilüfer’in köylüsünün üretimden vazgeçmemesi için modellemelere devam edeceğiz” dedi.