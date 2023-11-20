Narenciyede ihracat kabusu: Bedava veriyoruz alan yok

Kış meyvelerinin başında gelen narenciye meyvelerinin satışlarındaki durgunluk nedeniyle, üretici sorun yaşıyor.

Ürünlerinin bu yıl para etmediğinden şikayetçi olan çiftçiler, yüksek rekolte beklentisine karşın ihracatın azalması, ulaşım maliyetleri ve işçi bulamamak gibi nedenlerle narenciye ürünlerinin düşük fiyatlara rağmen dalında kalacağından endişe ediyorlar.

Türkiye’nin önemli narenciye üretim merkezlerinden olan Adana, Mersin ve Hatay ve Osmaniye’de faaliyet gösteren tarımla ilgili sivil toplum örgütleri geçtiğimiz günlerde ortak bir açıklama yaparak, narenciyede 7 milyon ton gibi rekor rekolte beklenmesine karşı, satışlardaki durgunluk nedeniyle ciddi sorun yaşandığını bildirmişti.

Rakip ülkelerin fiyat düşürmesi en önemli etken

Narenciye sektöründe durgunluğun en önemli nedeninin Türkiye’nin Rusya, Ukrayna gibi dış pazarda daralma ve narenciye üreten İspanya, Mısır ve Fas gibi ülkelerin fiyat düşürmesi olarak görülüyor.

Narenciye sezonun ortasına yaklaşılmasına rağmen hiç satış yapmayan binlerce çiftçi olduğuna dikkat çeken Adana Çitfçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru destek verilmez ise iç pazarda 5 milyon ton stok oluşacağını, ürünlerin dalında çürüyeceğini ve ağaçların sökülmesinin gündeme geleceğini bildirdi.

"Bedava veriyoruz alan yok"

Euronews’e konuşan Hatay’ın Erzin ilçesi Ziraat Odası Başkanı Mustafa Özdoğan, çiftçilerin çok mağdur olduğunu belirterek, “İhracatta ton başına uygulanan 230 Dolar desteğin kalkması, tarım işçisi bulma problemi, ulaşım maliyetlerinin yükselmesi ve plansız üretim alanlarının genişlemesi nedeniyle bu yıl yüksek rekolte gibi nedenlerden dolayı narenciye ürünleri üreticisini üzdü” diye konuştu.

25 yıldır narenciye tarımıyla uğraşan Ahmet Yılmaz da, ürünlerine müşteri bulamadığı için 400 ton mandalinasının dalında kaldığını söyledi.

Meyvelerin dalından toplanmadığı durumda gelecek yıllar için verim kaybına yol açtığını anlatan Yılmaz şunları söyledi:

“Erkenci olarak adlandırılan ürünlerinden olan Okitsu Mandalina sezonun sonuna geldik, bu güne kadar çok tüccar ile temasa geçtim. Gelin mandalinamı toplayın para istemiyorum yeter ki bu dalları meyveden kurtarın ben bu yıl zarar yazmaya razıyım dememe rağmen kimse gelip götürmüyor. Narenciyenin bu kadar değersiz olduğu bir sene hiç görmedim.”

"Halde kilosu 1-2 liraya alıcı bulamıyoruz"

Osmaniye sebze halinde komisyonculuk yapan Halil Karakurt da, sezon başında halde kilosu 4-5 lira olan mandalının bugün 1-2 liraya alan olmadığını ifade etti.

Fiyatlardaki düşüşün en büyük sebebinin ihracatın olmaması ve yeni pazarlar bulunmamasına bağlayan Karakurt, “Narenciyeyi toplatacak işçi dahi bulamıyoruz bu yıl o kadar değersiz hale geldi. Tüccar nakliye masraflarını düşünüyor bu ürün bir hafta on gün içerisinde tüketilmezse bozuluyor. Ne yazık ki kötü bir sezon yaşıyoruz.” Dedi.

Doğu illerinde toptan narenciye tüccarlığı yapan Metin Tarhan ise, “Narenciye bu sene dalında satılmadığı gibi götürdüğümüz yerlerde de alıcı bulamıyor, Bunda havaların sıcak gitmesi, üzüm, elma, armut, kavun gibi sonbahar meyvelerin bol olmasının faktörü büyük. Haftada 3-4 kamyon mal götürüyordum şimdi haftada bir kamyon malı zor çıkartıyorum. Havaların soğumasıyla birlikte bir hareket bekliyorum” İfadelerini kullandı.