“Yeni nesil” çay sanayicisi dünyaya açılacak

HAKAN ÖZBEK/RİZE

Türkiye’de çayın 100. yılı kutlanırken, en çok konuşulan konuların başında verimlilik ve kalite geliyor. Bölgede yetiştirilen çayların bir kısmı ekonomik ömrünün sonuna yaklaşırken, bu durum mevcut çay bitkisinin yakın gelecekte daha az verimli olacağı anlamına geliyor. Çay endüstrisinde Rize Ticaret Borsası’nın çatısı altında faaliyet gösteren Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER), çay tarımında sürdürülebilirlik için hem sanayicileri hem de üreticileri bilinçlendirme konusunda çalışmalar yaparken, önceleri sadece müstahsil olarak çay sektöründe faaliyet gösteren kişiler ise artık butik girişimlerle işin sanayi kısmında yer alıyor ve farklı tekniklerle ürettikleri çayları tüketicilerle buluşturuyor.

2024 çay sezonu başladığında üretici tarafının en çok konuştuğu konu ise yaş çay fiyatları oldu. Bölgedeki müstahsiller, çay üretim maliyetinin 18 Türk lirası olduğunu ve açıklanan yaş çay fiyatının geçimlik tarım yapmaya imkan vermediğini belirterek yaş çaya zam yapılmasını talep ederken, çay sanayicileri ise kuru çay fiyatına zam yapılmasını bekliyor.

Bunların yanında mevcut çay tarlalarının yenilenmesi, verimliliğin artması için olmazsa olmaz görülürken, hem mevcut tarlaların yenilenmesinde, hem de yeni çay tarlalarının üretilmesinde doğru fide seçimine dikkat çekiliyor.

Türkiye çay üretiminde 100 yılı geride bırakırken dünyada Türk çayına talep pek de fazla değil… Artık yeni nesil üreticiler olarak adlandırabileceğimiz butik çay üreticileri, dünyaya Türk siyah çayını kabul ettirmek yerine dünya piyasasının istediği şekilde yaprak çay üretimine öncelik vererek dünya pazarında kendine bir yer edinebilmenin mücadelesini veriyor.

Bu noktada en büyük handikapları ise finansman desteği… Finansmana erişim noktasında desteklerin yatırımın ardından verilmesi butik üreticileri en çok zorlayan konu durumunda. Ayrıca yatırımcı bulma konusunda da butik işletmelerin sorunları çözüm bekleyen bir diğer konu…