TEI ile GE Aerospace arasında F110 motorları için bakım hizmeti anlaşması

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TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI) ve General Electric Aerospace, TEI’nin F-16 ve F-15 savaş uçaklarını işleten çeşitli ülkeler için F110 Depo Seviyesi Bakım hizmetlerini uzatan bir sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında TEI, lisans kapsamına giren bir dizi ülke için F110 Motor bakım ve onarım (MRO) hizmetleri sağlayabilecek

Fransa’da düzenlenen Paris Air Show’da gerçekleşen imza töreninde konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, bölgesel bir merkez olarak F110 motorlarının bakım hizmeti için servis sağlayıcı olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Artan talepler nedeniyle kapasite ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, F110 motorları için en iyi hizmeti sunduklarını açıklayan Akşit, “Türk Hava Kuvvetleri’nin tüm F-16 filosu için F110 motorlarının üretimini gerçekleştiren ve F110 motorlarının bakım hizmeti için bölgedeki birçok ülke ile çalışan TEI, GE Aerospace'in küresel F110 motorlarının bakım hizmeti için bölgedeki en önemli merkezlerden biridir” diye konuştu.

İmza töreninde söz alan GE Aerospace Askeri Sistemler Savaş ve Eğitim Motorlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Shawn Warren, "Dünya çapındaki F110 müşterilerimiz için bakım hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı olan TEI ile uzun süredir devam eden ilişkimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlaşma, uluslararası F110 kullanıcılarımızın bölgede gelişmiş destek ve hizmetlere sahip olmalarını sağlayacak." ifadelerini kullandı.