Amazon Prime üyeliklerine iki yıl sonra zam geldi

Amazon Prime, 2023 yılının nisan ayında Türkiye'deki abonelik ücretini 7,90 TL'den 39 TL'ye yükseltmişti. Aradan geçen iki yılın ardından, teknoloji devi Amazon, Prime üyelik ücretine yeniden zam yaptı.

Amazon Prime abonelerine gönderilen bir e-posta ile duyurulan yeni fiyatlara göre, aylık 39 TL olan abonelik ücreti 49,90 TL'ye yükseldi. Bu değişiklikle birlikte, Amazon Prime abonelik servisine yapılan zam oranı yüzde 28 oldu.

Aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından gelen yeni zam, Amazon Prime hizmetinin Türkiye fiyatında ikinci büyük artış olarak kayda geçti.

Zam, mevcut üyeler için mayıs sonu geçerli olacak

Amazon, Prime abonelik ücretine yaptığı yeni zammı, mevcut üyeler için 22 Mayıs 2025’ten sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde duyurdu.

Bu, mevcut abonelerin bir ay daha 39 TL'den yararlanabilecekleri anlamına geliyor. Amazon, bu değişiklik hakkında kullanıcılarını e-posta yoluyla bilgilendireceğini açıkladı.