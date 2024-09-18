Arvento, çocukları okula giden ailelere servis canlı takip sistemi hizmeti veriyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ailelerin çocuklarının güvenliği konusundaki endişeleri de yeniden gündeme geliyor. Okula gidiş gelişlerde yaşanabilecek aksaklıklar ve güvenlik riskleri, ebeveynlerde sürekli bir kaygıya yol açıyor. Ancak, teknolojinin sunduğu çözümler bu endişeleri önemli ölçüde hafifletiyor. Arvento servis takip sisteminin sunduğu "Arvento Kids" uygulaması sayesinde ebeveynler, çocuklarının okul yolculuklarını güvenle takip ederken, servis şirketleri de “Arvento Shuttle” uygulaması ile araçlarını kolaylıkla yönetip daha kaliteli bir hizmet sunabiliyor.

Okul yönetimleri velilere güvenli hizmet sunuyor, aileler rahat bir nefes alıyor

Arvento Kids uygulaması, ebeveynlere çocuklarının okula ve eve varış zamanlarını “harita” ekranı üzerinden takip etme imkanı sunarak yolculukların güvenliğini ve kontrolünü en üst seviyeye çıkarıyor. Herhangi bir aksaklık durumunda değişikliği SMS veya e-posta yoluyla anında bilgilendirme yapan uygulama sayesinde veliler, duyuruları rahatça takip edebiliyor. Ayrıca servis aracının hızını anlık görüntüleyebilen veliler, yolculukların her aşamasında kontrol sahibi olabiliyor. Servis aracı eve yaklaşırken velilerin cep telefonlarına anlık bildirim gönderilmesi de hem aracın hem de velilerin ve çocukların kapı önündeki bekleyişlerini sona erdiriyor.

Arvento servis takip sistemi ile velilere güvenli servis hizmeti sunan okul yönetimleri ise servis araçlarının her hareketini ve hızını sistem üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Velilerden herhangi bir şikayet ya da talep geldiğinde sistem üzerinden kontrol ederek doğru bilgilendirmeyi yapan okul yönetimi, aynı zamanda servis araçlarının zamanında okulda olup olmadığını da takip ederek eğitim ve öğretim saatlerinin aksamadan devam etmesini sağlıyor.

Arvento servis takip sistemi, servis şirketlerinin de işini kolaylaştırıyor

Araç takibi velilerin olduğu kadar servis şirketlerinin de işlerini kolaylaştırıyor. “Arvento Shuttle” uygulaması sayesinde firmalar; araçlarının zaman yönetimini etkin bir şekilde yapabiliyor, talep ve şikayetleri tek bir kanaldan rahatlıkla yönetebiliyor. Shuttle uygulaması ile geçmiş yolculukları izleme imkânı sunularak tam kontrollü bir hizmet sağlanıyor. Böylece hem güvenlik hem de verimlilik açısından en yüksek standartlar sağlanmış oluyor.