Çarptığı araç hurdaya döndü: Elon Musk'ın Cybertruck'ı ilk kazasını yaptı

Tesla, X ve Space X gibi teknoloji devlerinin CEO'su Elon Musk'ın en büyük elektrikli otomobil projesi Cybertruck yollara çıkmış gibi gözüküyor. Alınan haberlere ve gelen görsellere göre Musk'ın bu çılgın projesi ABD'deki bir orman yolunda ilk kazasına dahi karıştı.



Futüristik duruşu ve yapı malzemeleri nedeniyle gelecekten gelmiş gibi duran Cybertruck, Toyota'nın Corolla modeli bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından Cybertruck'da pek bir hasar gözükmese de Toyota Corolla için aynısını söylemek pek mümkün değil. Çarpışmanın etkisiyle Japon devine ait aracın ön kaportası dağıldı, neredeyse tanınmayacak hale geldi.

Kaliforniyalı yetkililer doğruladı

Kaliforniya Otoyol Devriyesi, Amerikan The Verge'e yaptığı açıklamada yolda iki araçlı bir kaza meydana geldiğini doğrularken, tek yaralanmanın Cybertruck sürücüsünün hafif yaralanması olduğunu aktardı.