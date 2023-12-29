Çarptığı araç hurdaya döndü: Elon Musk'ın Cybertruck'ı ilk kazasını yaptı
Elon Musk'ın kamuoyunda görünüşü ile birçok kez tartışma yaratan elektrikli pickup aracı Cybertruck ilk kazasını gerçekleştirdi. Bir orman yolunda Elon Musk'ın "gelecekten gelen" aracı ile çarpışan Japon devi Toyota'nın Corolla modeli kazanın ardından resmen hurdaya döndü.
Tesla, X ve Space X gibi teknoloji devlerinin CEO'su Elon Musk'ın en büyük elektrikli otomobil projesi Cybertruck yollara çıkmış gibi gözüküyor. Alınan haberlere ve gelen görsellere göre Musk'ın bu çılgın projesi ABD'deki bir orman yolunda ilk kazasına dahi karıştı.
Futüristik duruşu ve yapı malzemeleri nedeniyle gelecekten gelmiş gibi duran Cybertruck, Toyota'nın Corolla modeli bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından Cybertruck'da pek bir hasar gözükmese de Toyota Corolla için aynısını söylemek pek mümkün değil. Çarpışmanın etkisiyle Japon devine ait aracın ön kaportası dağıldı, neredeyse tanınmayacak hale geldi.
Kaliforniyalı yetkililer doğruladı
Kaliforniya Otoyol Devriyesi, Amerikan The Verge'e yaptığı açıklamada yolda iki araçlı bir kaza meydana geldiğini doğrularken, tek yaralanmanın Cybertruck sürücüsünün hafif yaralanması olduğunu aktardı.