Doktor Octopus'un kolları gerçek oldu

Jizai adlı bir Japon robotik şirketi, Örümcek Adam (Spider Man) serisinin kötü adamı Doktor Octopus'unkine (Doktor Ahtapot) benzer teknolojik kollar kazandıran bir mekanizma icat etti.

Independent'ta yer alan habere göre, robotik kolların dahil olduğu pek çok çalışma, çeşitli hastalıklar nedeniyle sınırlı hareket kabiliyetine sahip olan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Arms (kollar) adı verilen bu fütüristik cihazın amacı, genel olarak insanın kabiliyetlerini genişletmek.

Zira Jizai'nin açıkladığı hedefler, kolların nesneleri kaldırmasından biraz daha soyut.

Şirketin internet sitesinde, "Sistem, bir siborg toplumunda dijital siborglar arasındaki olası etkileşimleri keşfetmek için tasarlandı" ifadelerine yer verildi.

Cihazın tanıtım videosunda, klasik müzik eşliğinde robotik kollarıyla dans eden iki insan modelin görüntüleri yer alıyor.

Sistemi geliştiren ekip, Nobel Ödüllü yazar Yasunari Kawabata'nın 1963'te yazdığı, bir genç kızın özel bir gece için partnerine kollarından birini ödünç vermeye karar verdiği kısa öyküsünden esinlendi.

Sisteme dair yakın zamanda yayımlanan bir açıklayıcı yazıda, "Bu roman bariz bir kurgu. Ancak yazılmasından bu yana yarım asırdır, ortaya çıkan insan-makine entegrasyon teknolojileri, Kawabata'nın dünyasını fiziksel olarak deneyimlememize olanak tanımaya başladı" dendi:

"Deneylerimizde vücudun kolların bağlanmasını/ayrılmasını tam olarak algılayabildiğini gördük ve özellikle de takılan robotik kolları çıkarırken veya sayısını azaltırken güçlü bir etki hissettik."