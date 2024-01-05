FOX TV'nin ismi değişiyor

FOX TV, son zamanlarda hazırlama aşamasında olduğu yeni tanıtım filmleri ile yoğun bir şekilde uğraşıyor. İddialara göre bunun sebebi yeni yıl tanıtımından ziyade kanalda isim değişikliğine gidilecek olması.

FOX TV'nin ismi ne zaman değişecek?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre kanalın isim değişikliği şubat ayında gerçekleşecek.

FOX TV'nin ismi neden değişiyor, ne olacak?

Aktarılanlara göre kanalın yeni ismi sır gibi saklanırken, isim değişikliğinin sebebi Disney'in FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması olarak belirtildi.