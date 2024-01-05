FOX TV'nin ismi değişiyor
Türkiye'nin en popüler kanalları arasında yer alan FOX TV isim değişikliğine gidiyor. Peki Şubat ayında isminin değişmesi beklenen FOX TV neden isim değiştiriyor, yeni ismi ne olacak? İşte ayrıntılar...
FOX TV, son zamanlarda hazırlama aşamasında olduğu yeni tanıtım filmleri ile yoğun bir şekilde uğraşıyor. İddialara göre bunun sebebi yeni yıl tanıtımından ziyade kanalda isim değişikliğine gidilecek olması.
FOX TV'nin ismi ne zaman değişecek?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre kanalın isim değişikliği şubat ayında gerçekleşecek.
FOX TV'nin ismi neden değişiyor, ne olacak?
Aktarılanlara göre kanalın yeni ismi sır gibi saklanırken, isim değişikliğinin sebebi Disney'in FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması olarak belirtildi.