MSN'in sevilen özelliği Instagram’a geliyor

MSN'in popüler özelliği "dürtme" özelliği şimdi de Instagram’a geliyor. Kod araştırmacısı Alessandro Paluzzi’nin keşfettiği üzere Instagram, kullanıcıların birbirlerini dürtmesine olanak tanıyacak bir özelliği test ediyor.

Instagram’ın bu yeni dürtme özelliği, kullanıcıların etkileşimlerini artırarak sosyal medya deneyimlerini daha da kişiselleştirmeyi amaçlıyor. Instagram, yeni araçlar ve yapay zeka entegrasyonları ile kullanıcı deneyimini sürekli olarak güncellemeye ve zenginleştirmeye devam ediyor.

Yeni özelliğin kullanılmaya başlamasıyla birlikte, kullanıcı profillerinde zil butonunun yanında yer alan bir el simgesi ile dürtme özelliğinin geldiğini görebileceksiniz.