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Hükümet karar verdi: WhatsApp resmi olarak yasaklanıyor

Çin hükümetinin anlık haberleşme uygulaması WhatsApp'ı resmi olarak engelleme kararı aldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Hükümet karar verdi: WhatsApp resmi olarak yasaklanıyor
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Üst düzey devlet yetkililerinin Apple yönetimine bildirdiği karardan sonra Çin’deki App Store’dan apar topar kaldırılan WhatsApp uygulamasının, ulusal güvenlik sırları açısından kritik bir tehlike arz ettiği iddia edildi.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, çeşitli ajanlık faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen mesajlaşma aplikasyonunun, böylesine büyük bir pazarı kalıcı olarak kaybettiği takdirde büyük bir finansal darbe alacağı konuşuluyor. 

Apple ise WhatsApp’ı Çin’deki uygulama mağazasından kaldırmak istemese de, ülke hükümetinin isteklerini yerine getirmek zorunda. Son dönemde ticari anlamda da ülkede zor günler geçiren markanın, Çin pazarında oldukça düşen iPhone satışlarını eski seviyeye getirebilmek için yoğun olarak çalıştığı aktarıldı.

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