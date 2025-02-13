Samsung’dan çiçeği burnunda Galaxy S25 serisine ilk güncelleme

Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy S25 serisi, dikkat çeken özellikler ve yeni donanımlarla piyasaya sürüldü.

Daha kaliteli ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, daha gelişmiş Galaxy AI yapay zeka özellikleriyle tanıtılan S25 serisi, bu hafta teslimatlara başladı.

Samsung, henüz çiçeği burnunda olan Galaxy S25 serisi için ilk yazılım güncellemesini de yayınladı. Söz konusu güncelleme, One UI 7 arayüzüne sahip bu telefonlar için kritik bir öneme sahip.

Yabancı basından Sammobile’ın haberine göre yeni güncelleme ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılara sunuldu.

Samsung, her zaman yeni güncellemeleri ilk anavatanı olan Kore’de yayınlarken, daha sonra bunu diğer ülkelere OTA yoluyla dağıtıyor.

Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra için yayınlanan 585,9 MB’lık güncelleme, tüm cihazlar için S93xNKSU1AYB3 yapı numarasını taşıyor.

2025 Şubat güvenlik yaması olarak çıkış yapsa da, yeni sürüm sadece güvenlik açıklarına odaklanmıyor.

Ayrıca daha önce bildirilen pek çok soruna çözüm getirirken, performansla ilgili de önemli gelişmeler sunuyor.

Eğer S25 serisi bir telefona sahipseniz, Ayarlar » Yazılım güncelleme » İndir ve yükle seçeneklerine giderek yeni güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Ancak dağıtımın şu an sadece Kore’de olduğunu, önümüzdeki günlerde diğer ülkelere geleceğinin altını da bir kez daha çizmekte fayda var.

Ocak ayında tanıtılan S25 serisi, satışa çıkmadan önce de 24GB’lık büyük bir güncelleme almıştık. Ancak Samsung, teslimatlardan sonra ilk kez kullanıcılara yeni bir güncelleme yayınlayarak siftahını yaptı.