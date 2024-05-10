Teknoloji alışverişinde artık ihtiyaçlar ertelenmiyor

Selenay YAĞCI

Elektronik perakendecisi MediaMarkt 2024 yılı stratejisini ve yatırım planlarını açıkladı. Media Markt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, bu yılın ilk çeyreğinde ise 182 milyar TL’yi bulduğunu, adetsel büyümenin yanında ciroda enflasyon ve fiyat artışlarının etkisiyle yüzde 100 büyüme yaşandığını belirtirken, ikinci çeyrekte büyümenin yavaşladığını yüzde 8-10’lara düştüğünü, adetlerde 3 aşağı 5 yukarı geçen yıl ile aynı gittiğini söyledi.

Pazar görünümü 2024 için pozitif

Enflasyonun normalleşmesiyle cirodaki bu artış oranlarının da normalleşmesini beklediklerini ifade eden Acar, pazara ilişkin 2024’ün kalanı için de pozitif bir görünümün hakim olduğunu belirtti. Geçen yıl Türkiye tüketici elektroniği pazarının 266 milyar TL’den 534 milyar TL’ye çıktığını kaydeden Acar, 2024’de 750-800 milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini belirtti. Pazarın son 2 yılda da 3 haneli büyüme gösterdiğini, adetsel olarak da tüketicinin ilgisini devam ettirdiği söyleyen Acar, geçen yıl adetsel büyümenin yüzde 20’lerde olduğunu da ekledi. Acar, Türkiye tüketici elektroniğinde en çok pazar payının yüzde 37 ile telekomda olduğunu, onu yüzde 27 ile beyaz eşya takip ettiğini dile getirdi. Türkiye’de kartlı harcamalar artarken sektörün cüzdandaki payını korumaya devam ettiğini ifade eden Acar, türketici elektroniği sektörünün kartlı harcalardanki payının son 5 yılda yüzde 5’lerden yüzde 7-8’lere geldiğini söyledi.

Tüketici elektroniği pazarını inovasyonlar sırtlıyor

Acar, tüketici elektroniği pazarında satışlar durgulaşacak olsa yeni bir inovasyon, yeni bir ürün kategorisinin satışları artırdığına da dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: “Akıllı saatler 2019’da trend olan akıllı saatler yüzde 300 adetsel olarak büyüdü. 2020’de dikey süpürgeler yüzde 180, kahve makineleri yüzde 120, robot süpürge yüzde 4.900, airfryer yüzde 830, 2023 yılında dronelar 60 bin adete, e-scooterlar 40 bin adede ulaştı. Şimdide yapay zekalı ürünlerin zamanı geldi.”

İlk üçte iki Türk CEO yarışıyor

Almanya merkezli MediaMarkt’ın globalde 11 ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlatan Acar, Media Markt Türkiye olarak MediaMarktSaturn Perakende Grubu içinde sadece 1 yılda 5’inci sıradan 2’nci sıraya yükseldiğini kaydederek, şunları anlattı: “MediaMarkt’ın toplamda 1016 mağazası var. Türkiye olarak 2023 finansal yılı toplamında MSH Grubun Almanya’dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi olduk. Daha öncesinde İspanya, İtalya ve Avusturya’nın ardından 5’inci sıradayken, hızlı mağaza açılışlarımızla fiziksel olarak büyüyerek 2’nci sıraya yükseldik. Birinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise İspanya var. İspanya’nın başında ise kısa süre önce transfer ettiğimiz Media Markt Türkiye eski CEO’su Faruk Koca var. Türkiye pazarındaki talebin Avrupa’ya göre daha canlı ve dinamik kalabiliyor. Evlenme oranları yüksek, 2 milyonun üzerinde taşınma oluyor, 7 milyon üniversite öğrencisi gibi dinamizmler bizim için fırsat bunlar işimizi çok etkiliyor. Hatta Avrupa bizi kıskanıyor dedirtiriz. Mesela çeyiz kavramımız var. Almanlara anlatamıyoruz çeyiz ve düğün zamanını. Türkiye’nin cazip demografik ve sosyoekonomik yapısının, modern yaşam tarzının ve pazar eğilimlerinin, önümüzdeki yıllarda tüketici elektroniği pazarındaki büyümeyi destekleyeceğini düşünüyoruz.”

“Türkiye’de kazandığımızı yine Türkiye’ye yatırıyoruz”

Türkiye’de 30 ilde 98 mağazası ve 3 bin 742 lışanları olduğunu ifade eden Acar, “Ülkemizden aldığımızı ülkemize yatırarak, mağaza açmaya, diğer kanallara yatırım yapmaya, istihdamı artırmaya devam ederek Türkiye olarak güçlü performansımızı sürdüreceğiz. 2024 yılı başından itibaren sadece bu zamana kadar istihdamı %4 artırdık ve sene sonuna kadar yine %10 artışla çalışan sayımızı 4 bine çıkarmayı planlıyoruz. Temmuzda 100 çıkacak. Eylül sonuna kadar 102 olacak. 2024’te toplamda 7 mağaza açacağız” diye konuştu.

Kendi markalarını tüketicilere sunuyor, Türkiye’de üretim hedefliyor

MediaMarkt Türkiye, kendi markaları olan PEAQ, KOENIC ve ISY’ı Türkiye’deki mağazalarında ve online alışveriş sitesinde tüketicilerle buluşturduklarını belirten Acar, “Bütçe dostu ve kaliteli alternatifleri sunuyoruz. PEAQ TV’ler Türkiye’de üretiliyor. Önümüzdeki dönemde bazılarını daha Türkiye’de üretmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde hem küçük ev aletleri hem de beyaz eşya kategorisinde B Plus segmentte enerji dostu ve yüksek teknoloji ürünler tüketicilerle buluşacak. Hatta belki buradan yurtdışına da ihraç ederiz” dedi.