WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesaj dinlemek tarihe karışıyor

WhatsApp, Android kullanıcıları için sesli mesajları metne çeviren yeni bir özelliği sunuyor.

Bu özellik, özellikle iPhone kullanıcılarının bir yıldır test ettiği bir işlev. Mayıs 2023’te WhatsApp’ın beta sürümünde görülen bu yenilik, kamusal alanlarda mesaj içeriğini dinlemeden öğrenmeyi mümkün kılacak.

İki dakikadan kısa sesli mesajlar artık otomatik olarak metne dönüştürülebilecek. Ancak daha uzun mesajlar için kullanıcıların manuel onayı gerekiyor. Shiftdelete'de yer alan habere göre bu durum, uzun metinlerin sohbeti doldurmasını ve kullanıcıları olası rahatsızlıklardan korumak için tasarlanmış bir güvenlik önlemi.

Söz konusu özelliğin Android cihazlara ne zaman genel olarak yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.