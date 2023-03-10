Yeni yasa geliyor: WhatsApp yasaklanabilir

Meta'nın WhatsApp Başkanı Will Cathcart, İngiltere'nin yakında onaylanması beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle WhatsApp'ı yasaklayabileceğini bildirdi.

Independent’ta yer alan habere göre, Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın uygulamayı şu anda hizmetteki mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorlayabileceği açıklandı.

Hükümetin, şirketi bu zayıflatmaya zorlaması durumunda, WhatsApp reddedecek ve uygulamanın ülke içinde tamamen yasaklanma olasılığı doğacak.

Teknoloji şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlığı ve diğer tehditlerden korumanın gerekli olduğunu savunuyor.

Ancak İngiltere'dekiler de dahil olmak üzere bazı ülkeler, mesajların yasa dışı içeriğe karşı taranabilmesi için bunun zayıflatılması gerektiğini düşünüyor.