Bodrum Loft kapılarını 2023 yaz sezonuna açtı

Türkiye’nin tatil cenneti Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Demirbükü Koyu’nda yer alan Bodrum Loft, Mayıs ayıyla birlikte 2023 yaz sezonunu açtı.

Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının tatil listelerine giren Bodrum Loft, Loft Elia, Paper Moon Bodrum Loft ve Vakko L‘Atelier Patisserie markaları ile lezzet tutkunlarının da adresi olmayı hedefliyor.

Dünyanın birçok ülkesinden tatilcilerin tercih ettiği Bodrum Loft, dünya çapında yayın yapan birçok prestijli dergi ve gazetenin listelerinde kendisine yer buldu. The Times, Tatler, Vanity Fair, Conde Nast Traveller, Time, The Telegraph, Forbes gibi yayınlar, Bodrum Loft'u öne çıkaran özellikleri, doğaya saygılı mimarisi ve kalitesi hakkında övgülerde bulundu.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) portföyünde bulunan Bodrum Loft, tatil olanaklarının yanı sıra bu yaz yine restoranları ile adından sıkça söz ettirecek.Dünya mutfaklarını deneyimleme imkânı veren restoranları ile geniş bir yemek kültürünü bir araya getirmeye devam eden Bodrum Loft’un ilk ilk iki yılında hizmet veren Loft Elia Restaurant, eski yerine geri döndü.

Bodrum Loft’da yazlık şubesini açan ve üçüncü sezonuna giren Paper Moon Bodrum Loft’un yanı sıra konukların tatillerine tat katan Vakko L‘Atelier Patisserie de Bodrum Loft da müdavimlerini ağırlamaya devam edecek.