Güney Marmara’nın TGA adayı Çetin Ceylan oldu

BURSA (EKONOMİ) - TGA Yönetim Kurulu’nda bölgelerini temsil edecek adaylar için 25 Aralık 2022 günü sonuçlanacak seçim için süreç başladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 45. Komite Başkanı ve aynı zamanda GÜMTOB Başkan Yardımcısı olan Çetin Ceylan, 42 yıldır hizmet ve turizm sektörlerinin hemen hemen her alanında yatırımları ile yer alıyor. GÜMTOB tarafından Kutlucan Old Town Otel’de düzenlenen ve GÜMTOB üyesi turizmcilerin de katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Çetin Ceylan, bölgenin ve tüm Türkiye'nin en güçlü sektörlerinin başını çeken turizmin, içeride ve dışarıda, güçlü yanları ile hak ettiği şekilde, yeni dünyanın gerçeklerine uyumlanarak tanıtılması ve süreçlerin ileriye taşınmasına yönelik adımları atmak, kolektif çalışmaların parçası olmak ve bakanlık nezdinde gereken temsiliyeti yapmak istediklerini söyledi.

Ceylan, “GÜMTOB yönetimlerinde uzun yıllardır görev alıyorum. Güney Marmara için adaylığımızı koyduk ve Marmara'nın tamamı için çalışacağımızı belirtmek isterim. 3 temel motivasyonumuz var. Yeni dünyaya ayak uydurmak, kaynakların doğru kullanılmasını sağlamak ve ülkemizi dünyaya tanıtmaktır. Turizm belgesi olan ve basit belgesi olan tüm üyeler oy kullanabilecek” diye konuştu. Çetin Ceylan, seçilmeleri halinde Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik gibi illerin turizm potansiyelini daha etkin kullanabilmek için projeler yürüteceklerini açıkladı.



Toplantıda söz alan GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç da birlik bünyesinde 249 üye ve 40 bin yatak kapasitesi bulunduğunu aktardı. Artıç, GÜMTOB üyeleri haricindeki tesislerle de irtibata geçerek seçim öncesi tanıtım faaliyetleri yürüteceklerini anlattı.