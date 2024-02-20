İngiliz gencin Antalya'da 5 yıldızlı tatili, Manchester'daki kira ve faturalarından ucuza geliyor

24 yaşındaki Josh Kerr, ‘Euromonitor International’ın listesine göre dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesinde dördüncü sırada yer alan Antalya’da bir otele yerleşti.

28 gün her şey dahil 5 yıldızlı otelde konaklayacak Kerr, toplam masrafının 944 pound (yaklaşık 36 bin 800 TL) çıkacağını, Manchester’daki kirasının ise 950 pound (yaklaşık 37 bin TL) olduğunu anlattı.

Kerr’in Türkiye’deki masrafına otelde yiyip içtiği, dönüş bileti ve 20 derece güneşin altında erişim sağladığı beş yüzme havuzu da dahil.

Josh Kerr bir TikTok videosunda 48 bin takipçisine Antalya’da yaşama planını anlatırken şunları söyledi:

* Komik olmaya çalışmıyorum ama kiram, faturalarım ve belediye vergisi için 950 pound ödüyorum. Burada kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği var. İçecek ve atıştırmalıklar alıyorsunuz. İngiltere'de ne işimiz var ki?

Josh Kerr’in bu videosu kısa süre içinde virüs gibi yayıldı ve 24 saat içinde bir milyondan fazla görüntülendi. Sonrasında bir seyahat acentesi Kerr ile iletişime geçip bu planını denemesi için teşvikte bulundu.

'Bunu yaptığıma inanamıyorum'

Ancak Kerr, videosunda bahsettiği otel Mart ayına kadar kapalı olduğu için başka bir otelde kalıyor. Cumartesi günü otele giriş yapan Kerr, hafta sonunu havuz kenarında uzanarak geçirdi. Kerr ayrıca “antik kalıntılarla çevrili güzel bir yer” olarak tanımladığı yakınlardaki Side de dahil olmak üzere bölgeyi keşfe çıktı.

Josh Kerr, Daily Mail Online Travel’e verdiği demeçte, “Bunu gerçekten yaptığıma inanamıyorum. Yurtdışında her şey dahil tatil yapmanın evde yaşamaktan daha ucuz olup olmayacağını merak ediyordum ve öyle olduğu ortaya çıktı” dedi. Manchester ile oteldeki yaşamı karşılaştıran Josh sözlerine şöyle devam etti: “Burada herkes çok daha mutlu. Sanırım hepsi tatilde olduğu için.”

Yaratıcı bir stratejist olan Kerr, tam zamanlı işini tatil köyünde sürdürmeye devam edecek ve bunu dışarıda güneş ışığında yapmayı planlıyor. Otelin her yerinde kablosuz internetin iyi çalıştığını söyleyen genç adam, “Yani gerçekten istersem havuz kenarındaki bir şezlongdan çalışabilirim” dedi.