Turizmcilerden tepki: “Antalya’daki otel ile Kos'taki pansiyon kıyaslanmaz”

SELENAY YAĞCI / İSTANBUL

Bu yazın turizmde ana gündem konusu Türk vatandaşlarının Yunan adalarına gösterdiği yoğun ilgi oldu. Türk otellerinin pahalı olduğu gerekçesiyle Türk turistin Yunan adalarında tatili tercih ettiğine yönelik tartışmalar sürüyor. Kapıda vize uygulaması ile Türk turisti adalara çekmek isteyen Yunanistan, hedefine ulaştı.

Türk turistler Yunan adalarına gitmek için uzun kuyruklar oluştururken, Başta Bodrum, Çeşme ve Marmaris olmak üzere Türkiye’nin gözde tatil beldeleri önceki yıllardaki yoğunluğunu yakalayamadı. Yunan adalarına feribot seferi düzenleyen firmalar, talebin geçen yıla göre iki kat arttığını, bu yaz adalara 200 binden fazla Türk turistin geçtiği tahminlerini paylaştı. Yüksek enflasyon sebebiyle yerli turist kaybı yaşayan Türk turizmciler, ‘Yunanistan’da tatil Türkiye’den ucuz’ paylaşımlarına isyan ederken, Türkiye’nin ve servis kalitesinin Yunanistan’la yarışamayacağını savundu.

Öte yandan adaların yanı sıra yerli turist, son yıllarda Yunanistan’ın Kuzey Ege sahillerine de ilgi gösteriyor. İpsala sınır kapısından çıkan otomobil sayısı ilk 6 ayda yüzde 20 artarak 145 bini, Pazarkule sınır kapısından çıkan otomobil sayısı ise yüzde 45 artarak 67 bini geçti.

“Otelci kâr etmiyor maliyetler yüksek”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, son dönemde Türk turistlerin Yunanistan’ı tercih etmesinin en temel nedeninin “dövizin baskılanması” olduğunu söyledi. Bu eğilimin geçen yıl başladığını ifade eden Meriç, “İç pazarda vatandaşımız yurt dışına maliyeti daha düşük bir şekilde gitme şansı elde edebiliyor. Yurt içinde de tatilin fiyatı yüksek kalıyor. Türkiye’de otelcilerin daha fazla kar ettiği anlamına gelmiyor. Maliyetler daha yüksek” dedi. Yunan adalarına feribot seferi yapan şirketin çalışanı Naci Çakır da döviz kurunun uzun süredir sabit kalmasıyla adaların daha çok tercih edildiğini görüşünü dile getirdi.

“Yunanistan’da sadece içki ucuz”

Sosyal medyada “Yunanistan ucuz” paylaşımlarına tepki gösteren Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu şu görüşleri paylaştı: “Yunanistan’dan yemek masası paylaşıp fiyat veriyorlar. Kaldıkları otelin şartlarını kimse göstermiyor. Siz Türkiye’deki 5 yıldızlı otelle Yunanistan’daki pansiyonu kıyaslarsanız olmaz. Yunanistan’daki tek ucuz şey alkollü içki. Ama biz de her şey dâhil sistemi ile bu açığı kapatıyoruz. Bir şeye ucuz derken doğru kıyaslama yapmak zorundayız.”

İki ülke fiyatlarını karşılaştırılmanın doğru olmadığını savunan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de Yunanistan’da 400 liraya satılan içkinin Türkiye’de sadece alış fiyatının 600 TL olduğuna dikkat çekti.

İşler, “Başka ülkelere vize alamayanlar kapıda vize ile Yunan adalarına gittiler. Oralardaki fiyatlarla Türkiye’deki fiyatları karşılaştırdılar. Ulaşım, otelde konaklama, vize parasını hesaba katmadan kısaslarda bulundular. Orada karı koca mutfakta oğul garson, öyle hizmet veriyorlar” dedi.

“Yunanistan ile Türkiye’yi karşılaştırmak doğru değil”

Euro 2024, Paris Olimpiyatları derken sezonun durgun geçtiğini söyleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de Türkiye ve Yunanistan’ın fiyat performans olarak karşılaştırılacak iki ülke olmadığını vurguladı.

Türkiye’de konaklama tesislerinin üst düzeyde olduğunu ifade eden Eresin, “Yunanistan’a insanlar gittiklerinde ne bulacaklarını biliyorlar ve katlanıyorlar. Ancak Türkiye’de o tip oteller yok gerçekten… Türkiye olarak, dünyada üst sıralarda yer alıyoruz otel ve servis kalitesinde. O misafirler Türkiye’ye geldiğinde, orada gördükleri hizmeti kabul etmezler. Yunanistan’da yeme, içme, deniz standart, ancak Türkiye öyle değil” dedi.

Eresin, Olimpiyat sonrasının sezon sonu gibi düşünülmemesi gerektiğine işaret ederek, “Eylül, ekim ve kasım, dolulukta yılın en önemli ayları. Önceden satılıyor. O misafirler, bütün dünyayı dolaşan misafirler” diye konuştu.