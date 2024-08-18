Bakan Uraloğlu duyurdu: Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan hava kampüs uygulamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulan Bakan Uraloğlu, havacılıkta son 22 yılda Türkiye'nin önemli adımları attığını söyledi.

"Havayolu şirketlerimiz büyüdü ve güçlendi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen atılımlar ve yatırımlarla, sivil havacılıkta Türkiye'nin dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alan ülkelerden biri olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Havayolu şirketlerimiz büyüdü ve güçlendi. Yeni nesillerin havacılık alanında yetişmesi için nitelikli insan kaynağına yönelik olarak modern tesisler, imkanlar ve eğitim araçlarıyla donatılan Türk Sivil Havacılık Akademisini kurduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, hava kampüs uygulamasıyla sportif ve amatör havacılığı desteklemeyi, ayrıca havalimanlarındaki trafiği azaltmayı hedeflediklerini belirterek, bu uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye dünyadaki önemli merkezlerden biri olacak

Türkiye'yi amatör ve sportif havacılık konusunda dünyadaki önemli merkezlerden biri haline getirmeyi planladıklarını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hava kampüs uygulamasıyla, havaalanı veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda, 5 bin 700 kilograma kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği vertiportları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz"

Hava araçlarının iniş ve kalkış yapabileceği alanların sayısının artmasıyla, havaalanlarındaki prosedür karmaşası ve yoğunluktan etkilenmeden uçuş yapmanın mümkün olacağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, bunun amatör havacılığın gelişimine katkı sağlayacağını ve pilot eğitimleri için gerekli olan iniş alanı ihtiyacını ortadan kaldıracağını belirtti.