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Aydemir Akbaş’ın cenazesine arbede çıktı

Usta oyuncu Aydemir Akbaş’ın cenazesine gelen Tatlıses’in camiye girişi sırasında arbede yaşandı

Haber Merkezi
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Aydemir Akbaş’ın cenazesine arbede çıktı
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İbrahim Tatlıses'in Aydemir Akbaş'ın cenaze namazı için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne gelişi sırasında kısa süreli arbede yaşandı.

Tatlıses'in gelişi ile beraber arbede yaşandı

Şişli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş’ın cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı. Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

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