Kahve keyfine tarife geliyor!

EVRİM KÜÇÜK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya’dan yapılan kahve ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi getirme tehdidi, küresel kahve piyasalarında sarsıntı yarattı. Bu hamle, ABD’nin kahve tedarikinde en büyük paya sahip ülkeyi hedef alırken, uzmanlara göre küresel tedarik zincirinde yön değişikliklerini de beraberinde getirebilir. ABD, yalnızca 2024 yılında Brezilya’dan 8,14 milyon çuval kahve ithal etti. Bu miktar, ülkenin toplam kahve tüketiminin yüzde 33’üne denk geliyor.

ABD pazarında fiyat baskı artıyor

Trump’ın açıklamaları sonrasında New York Arabica vadeli kahve fiyatları pound başına 2,90 dolar seviyesini aşarak 2 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yılbaşından bu yana yüzde 32’yi aşan artışın temelinde tedarik riski ve alternatif kaynakların daha pahalı olması yatıyor. Kaliforniya merkezli kahve danışmanı Michael Nugent, “Bu orandaki bir tarife Brezilya’dan ABD’ye akışı neredeyse durdurur. ABD’li kahve şirketleri bu yükü kaldıramaz,” diyor.

ABD’nin bu durumda alternatif tedarikçiler olan Kolombiya, Peru ve Vietnam’a yönelebileceği fakat bu ülkelerden ithalatın hem hacim hem de fiyat açısından Brezilya’nın yerini doldurmaktan uzak olduğu belirtiliyor.

Avrupa ve Çin yeni hedef pazarlar olabilir

Ticaret rotaları yeniden şekillenirken, Brezilyalı ihracatçılar da daha istikrarlı Pazar arayışına giriyor. Avrupa Birliği; Latin Amerika ve Afrika ile ticaret anlaşmaları yaparak kahve üreticileri için cazip bir pazar haline gelirken, Çin’in kahve, çay ve baharat ithalatı yıllık bazda neredeyse 3’te bir oranında arttı. Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri de 6,84 milyar dolarlık büyüklüğüyle ihracatçılar için başka bir potansiyel rota olarak öne çıkıyor. Brezilyalı büyük üretici Paulo Armelin, “ABD’li müşteriler bu tarifeyi ödeyemez. Gözümüzü Almanya gibi Avrupa ülkelerine çevirmek zorundayız” diyor.

Arz görünümü fiyat dengesinde önemli

Yine de kahve fiyatlarında yönü belirleyen asıl unsur olarak küresel arz bolluğu bir süre sonra ağır basabilir. ABD Tarım Bakanlığı'na göre, dünya kahve üretiminin yüzde 2.5 artışla 178,68 milyon çuvala ulaşacağı öngörülüyor. *Robusta üretimi yüzde 7,9 artarken, Arabica yüzde 1,7 düşebilir. Küresel stokun ise yüzde 4,9 artarak 22,82 milyon çuvala çıkacağı öngörülüyor.

ABD dünyanın en büyük kahve tüketicisi

1 Ağustos’tan itibaren Brezilya’ya kahvesine uygulanması beklenen yüzde 50’lik tarifenin yaratacağı etkiyi anlamak için ABD’nin rakamlarına bakmak gerekiyor. Ülkede her gün yaklaşık 200 milyon Amerikalı kahve içiyor. 2024’te 8.14 milyon çuval kahve Brezilya’dan ithal edildi. Bu, ABD tüketiminin yüzde 33’üne denk geliyor. Tarife uygulanması halinde Brezilya’dan sevkiyat durabilir.