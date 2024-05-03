Uluslararası Eğitim Havacılık Fuarı kapılarını açtı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde düzenlenen Eğitim Havacılık Fuarı 2024 (IFTE) kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar 5 Mayıs tarihine kadar açık olacak.

Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen gençleri sektöre hazırlamak amacıyla düzenlenen fuarda katılımcılar, sektördeki yenilikleri keşfetme, havacılık profesyonelleriyle tanışma ve kariyerlerine yön verme fırsatı bulabilecek.

THY, Pegasus, SunExpress gibi önde gelen havayolu şirketleri olmak üzere yerli ve yabancı uçuş okulları, üniversiteler, tip eğitim organizasyonları, simülatör eğitim firmalarının yer aldığı fuar sektör profesyonelleri, havacılık meraklıları ve yenilikçi teknolojilere ilgi duyanları da buluşturuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün destek verdiği fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Alfa Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Herdem, “Bu yıl altıncısı düzenlenen IFTE 2024 sektörü geleceğini havacılıkta gören gençlerle buluşturuyor. Bu yıl fuarımızı daha da büyüttük. Katılım arttı. Sektörün verdiği destek daha da arttı. Üç gün sürecek fuarımıza yoğun ilgi var. Uçuş okulları, üniversiteler hava yolu şirketleri bir arada. Fuar Türkiye’nin yetişmiş işgücü ihtiyacına önemli bir potansiyele dikkat çekiyor.” dedi.