69 yıllık köklü firma iflas etti

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illerde üretim yapan 69 yıllık kamyon üreticilerinden olan TOE firma iflas etti.

Yeniçağ'da yer alan habere göre TOE, 1955 yılında kurulmuştu. 1960 yılında firmanın lisans anlaşması iptal edilmiş ve şirket, Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş ismiyle üretimini sürdürmüştü.

Hisselerini OYAK satın almıştı

1962 yılında, şirketin yüzde 93,5 hissesini OYAK satın aldı, 1983 yılında ise hisseler Ziraat Bankası’na devredildi. 1963-1993 yılları arasında toplamda 54.496 adet motorlu taşıt üretimi yapan TOE’nin iflas etmesi, sektörde yankı uyandırdı. Şirketin iflas etmesinin ardından Türkiye’nin en köklü kamyon üreticisi de sektörden çekilmiş oldu.