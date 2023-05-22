Ağaoğlu, inşaat sektörünün ‘En İtibarlı Markası’ seçildi

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 15 bin kişi ile yapılan görüşmeler sonucunda Ağaoğlu ‘en itibarlı’ gayrimenkul markası seçildi.

Türkiye’nin yedi bölgesinden alınan örneklemle belirlenen araştırma metodolojisinde, markaların, köklü ve sağlam kurum olması, yeniliklere teknolojiye ve tasarıma önem vermesi, Türkiye ekonomisine katkıda bulunması, dürüst ve şeffaf yönetim anlayışı, finansal durumu ve ticari kapasitesinin yüksek olması gibi birçok kritere göre değerlendirme yapıldı.

İnşaat sektöründe 62 ayrı firma arasında en yakın rakibinden dört kat daha fazla oranla en itibarlı marka seçilen Ağaoğlu, sadece ürün ve hizmet kalitesi ile değil, hedef kitlesine sunduğu değerle on ikinci defa sektörünün en itibarlı markası oldu.

“Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz”

Konuya ilişkin değerlendireme yapan Ağaoğlu şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Türkiye İtibar Endeksi tarafından düzenlenen araştırma sonucunda tam 12 yıldır üst üste sektörümüzün en itibarlı markası seçiliyoruz. İnşaat sektöründe kalite, güven ve yenilikçilik prensiplerimizden ödün vermeden tam 42 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Müşteri memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak belirleyerek, projelerimizle hayatınıza değer katmak için çalışıyoruz. Bu süreçte, güçlü bir ekibin ve sadık müşterilerin varlığı bizim en büyük destekçimiz. Ağaoğlu olarak, başarılarımızı sürekli kılmak ve daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.” dedi.