Alarko, Cumhuriyet’in Geleceği Genç Öğretmenler Projesi ile 29 ilde 39 üniversiteye ulaştı

Alarko Şirketler Topluluğu’in liderliğinde, Katalist, Microfon ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliği ile Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenliğe bir saygı duruşu olarak geçen yıl 24 Kasım-Öğretmenler Günü’nde başlayan “Cumhuriyetin Geleceği Genç Öğretmenler” projesi kapsamında geleceğin öğretmenleri; “Çevrim içi eğitimde ders tasarımı”, “İzlence tasarımı”, “Çevrim içi ihtiyaç olunan teknoloji ve öğrenme bilgisayar okuryazarlığı”, “Çevrim içi öğrenmede transaksiyonel uzaklık, motivasyon, hazır bulunuşluk, bireysel farklılıkları dikkate alma, iletişim ve sınıf yönetimi” gibi teknik alanlarda farkındalık ve yetkinlik kazandırmayı içeren bir gelişim programına dahil oldular.

Katılımcıların etkileşimli ve aktif katılımlı bir öğrenme ortamını deneyimleyerek kendi ders tasarımlarını yaparken referans alabilecekleri yöntem, araç ve teknikleri kullanmalarını teşvik eden proje ile öğretmen adaylarının, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında dijital yeteneklerini geliştirerek gelecek nesillerin yetiştirilmesinde daha donanımlı rol modeller haline gelmeleri hedeflendi.

Program kapsamında, “Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı”, “Bir Kolaylaştırıcı Olarak İletişim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Psikolojik Dayanıklılık”, “Çevre Okuryazarlığı” ve “Transaksiyonel Analiz Liderlik ile Gelişim Yolculuğu” başlıkları altında yürütülen derslerle öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra yaşam kültürlerinin de zenginleşmesine katkıda bulunuldu.

100 kadın öğretmen adayının dahil olduğu ve 9 ay süren programda, 6 farklı başlıkta toplam 25 saat süren kapasite geliştirme oturumları gerçekleşti. Ayrıca, geleceğin öğretmenlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek için burs imkânı sağlandı.

Programa toplam 2 bin 210 öğretmen adayı öğrenci başvuruda bulundu

Alarko’nun “Cumhuriyetin Geleceği Genç Öğretmenler” programına, Türkiye’nin dört bir yanından eğitim fakültelerinin son sınıflarında okuyan toplam 2 bin 210 öğretmen adayı öğrenci başvuruda bulundu. Başvuruda bulunanlar arasından depremzede ve anne-babası olmayan gençlerin önceliklendirildiği programda önkoşulları sağlayan yaklaşık 1700 kişi değerlendirmeye tabi tutuldu. Değerlendirme sonrasında 29 ildeki 39 üniversiteden eğitim fakültelerinin son sınıflarında okuyan 100 kadın öğretmen adayı seçildi.

Eğitimlerden genel memnuniyet oranı %99

Öğretmenlerin program boyunca dersler ve webinarlar kanalıyla elde ettikleri deneyimleri gelecekteki sınıflarına taşımalarına olanak sağlayan ‘Cumhuriyet’in Geleceği Genç Öğretmenler’ projesinin sonuçlarını ölçmek için bir etki değerlendirmesi yapıldı. %73 katılım oranıyla gerçekleşen etki değerlendirmesinden çıkan bazı sonuçlar şöyle;

İçerik ve format açısından eğitimlere dair genel memnuniyet oranı %99.

En çok ilgi ve heyecan duyulan eğitim ve webinarlar sırasıyla; “Psikolojik Dayanıklılık”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Çevrimiçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı” ve “Çevre Okuryazarlığı” eğitimleri oldu.

Öğretmen adaylarına yöneltilen “Sizce, Cumhuriyet’in Geleceği Genç Öğretmenler Programı’ndan elde edeceğiniz ne tür kazanımlar, sizi geleceğin öğretmeni olmaya daha iyi hazırlayacak?” sorusuna gelen cevaplarda ise mesleği daha iyi yapabilmek için genel bir profesyonel gelişim beklentisi ile birlikte, çocuklar ile iletişim kurma yetkinliklerinin güçlendirilmesi, yeni fikir ve bakış açılarını tanıma, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerini daha etkileşimli ve verimli kılma ile meslektaşlarla fikir ve görüş paylaşımında bulunma yönündeki beklenti kümesi öne çıktı.

En çok belirtilen ikinci beklenti türü ise yeni teknikleri ve teknolojik araçları tanımak, kullanmayı öğrenmek oldu. Bu beklentiye sahip öğretmen adayları dijital ve çevrimiçi araçları daha çok kullanma, çevrimiçi eğitimleri başarılı şekilde yürütebilme ve yeni öğretim tekniklerini öğrenme ve kullanma konularında kapasite geliştirmeyi talep ediyor.

Hazırlanan Etki Raporu kapsamında, bilgi ve yetkinlik öz değerlendirmeleri başlığında yapılan ölçümlemede ise şu sonuçlara ulaşıldı.

Program öncesinde “Çevrimiçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı” konusunda kendini yetkin bulanların oranı %57 iken program sonunda bu oran %80’ye yükseldi.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunda program öncesinde kendini yetkin olarak değerlendirenlerin oranı %57 iken program sonu değerlendirmelerinde bu oran %85’e yükseldi.

Katılımcıların “Çevre Okuryazarlığı” konusundaki bilgi ve yeterlilik değerlendirmeleri program öncesinde %41 seviyesindeyken program sonunda yapılan değerlendirmelerde %75 seviyesine çıktı.

“Psikolojik dayanıklılık” konusunda program öncesinde katılımcıların %35’i kendilerini bilgili ve yeterli bulurken program sonunda bu oran %79 olarak gerçekleşti.