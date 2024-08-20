Sıcak hava pamukta rekolteyi düşürdü

Uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamukta hasat yaklaşık 2 hafta sonra başlayacak. Pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayiine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor.

Pamukta Adana, üretimle beşinci sırada yer alırken bu sene kentte yaklaşık 147 bin dönüm alandan 70 bin ton rekolte bekleniyor. Sıcak havanın verimi düşürdüğü pamukta ise çiftçiler fiyatın 30 lira olmasını bekliyor.

“Fiyat 30 lira olmalı”

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bir zamanlar aklımıza pamuk ağaları gelirdi. Ancak Adana ve birçok ilde pamukta sıkıntılar var. Pamukta gümrük vergilerini arttıramadığımız için fiyatlar doğrudan dünya pamuk fiyatlarıyla entegredir. Şu anda kütlü pamuğun kilogram fiyatı serbest piyasada 19 lira. Ocak-Şubat aylarında 25 liraya çıkmıştı. Hasatta fiyatın 30 lira olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Pamukta verim kaybı yaşadık”

Pamukta rekoltenin sıcak hava nedeniyle düştüğünü anlatan Doğan, “Pamuğun kozaları sıcak havalar nedeniyle büyümedi. O nedenle verim kaybı yaşayacağız. Pamuk ülkemiz için olmazsa olmaz ürünlerden. Ülkemize yeteceği pamuğun 3'te 1'ini üretiyoruz. Pamuğun kilogram fiyatına 1 lira 60 kuruş prim desteği veriliyor. Bu desteğinde 5 lira olması gerekiyor. Şu andaki gibi hasatta da fiyat 19 lira olursa çiftçi pamuktan para kazanamaz” diye konuştu.