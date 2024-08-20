SON DAKİKA... Bakan duyurdu: Yurt başvuruları başladı

2024-2025 KYK yurt başvuruları için geri sayım sürüyor. YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte üniversite kayıtlarını yaptırmayı bekleyen öğrenciler, bir yandan da KYK yurt başvuru tarihleri sorgulamaya başladı. Öğrenciler, yerleştikleri üniversitelere yakın KYK yurtlarında kalabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Sevgili gençler;



📣#GSBYurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı!🏢



📌Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz. pic.twitter.com/GzsRdQmXhX — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 20, 2024

2024-2025 KYK yurt ücretleri ne kadar?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı.

Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.