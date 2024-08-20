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SON DAKİKA: Ünlü sunucu Reha Muhtar entübe edildi

Son dakika haberi... Bir döneme damgasını vuran ünlü spiker Reha Muhtar'ın gece 01.00 sıralarında evindeki merdivenlerden düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Ünlü sunucu entübe edildi.

Haber Merkezi
AA
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SON DAKİKA: Ünlü sunucu Reha Muhtar entübe edildi
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Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.

Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.

Muhtar'ın, tedavi altına alındığı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi.

Son dönemde velayet davasıyla gündemdeydi

Reha Muhtar, son zamanlarda eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı gerilimlerle sık sık gündeme geliyordu. 2010 yılında boşanan çiftin arasında süregelen anlaşmazlıklar, Uğur'un kızlarına şiddet uyguladığı iddiasıyla Muhtar'a velayet davası açmasıyla daha da tırmanmıştı. Mahkeme, kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a vermişti.

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