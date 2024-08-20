“Haksız” vergide esnetme sinyali

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Reel sektörün tepki göstermekte geç kaldığı enflasyon düzeltmesinde, “düzeltme” talepleri kısmen karşılık buluyor. Enflasyon düzeltmesi sonucunda işletmelerin önemli bölümünün fazla vergi ödeyeceğinin yeni anlaşılması üzerine başlayan panik havası devam ediyor. Bu kapsamda birçok iş dünyası temsilcisi her platformda düzenlemenin en azından geçici vergi dönemlerinde ertelenmesini istiyor.

EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre ekonomi yönetimi, gelen şikayetler doğrultusunda enflasyon düzeltmesinde uygulamayı gözden geçirmeye başladı. EKONOMİ gazetesinin enflasyon düzeltmesi şartları oluşmasından bu yana yaptığı yayınlar ve özel analizlerle kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürürken, iş dünyasından zaman zaman yükselen tepkileri de sayfalarına taşıdı. Ancak enflasyon düzeltmesi şartları oluşup da uygulamanın kesinleşmesinden itibaren birçok iş insanı elde ettiği kârı enflasyondan arındırarak daha az vergi ödeyeceğini zannettiği için enfl asyon düzeltmesine destek bile verdi.

Ancak Türkiye’de işletmelerin yüzde 70’inden fazlası dış kaynak kullandığı ve enflasyon düzeltmesinin öz kaynağı zayıf olup dış kaynak kullanan işletmelerde fazladan vergi sonucu doğuracağı anlaşıldığında iş dünyasının tepkileri yükselmeye başladı.

Önce birinci geçici vergi dönemi ertelendi

Normalde 2024 yılı bilanço dönemine ilişkin beyannamelerin 2025 yılında verilmesi gerekiyor. Ancak peşin vergi olarak nitelendirilen geçici beyanname dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi uygulamasının yapılacağının duyurulmasıyla birlikte, kimsenin bunu yetiştiremeyeceği göz önüne alınarak birinci geçici vergi döneminde uygulama ertelendi. İş dünyası şimdi diğer geçici vergi dönemlerinde de erteleme talep ederken, özellikle yatırım yapan şirketlerle, gayri faal şirketlerin de kapsama dahil olmasına yönelik tepkiler de büyüdü.

Ekonomi yönetimi gözden geçirecek

EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre ekonomi yönetimi, enflasyon düzeltmesine yönelik tepkileri göz önünde bulundurarak, uygulamaya yönelik gözden geçirme kararı aldı. Öngörülen vergi gelirlerinin azalmaması kaygısıyla düzenlemenin ruhunu dokunmak istemeyen ekonomi yönetiminin, özellikle yeni yatırım yapan şirketlerin enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi kapsamı dışına çıkarma yönünde karar aldığı öğrenildi.

100 bin işletme için de ferahlatıcı haber gelebilir

Yanı sıra TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, dün gazetemizde yayımlanan röportajında, kapalı olan, 1 fatura dahi kesmemiş yaklaşık 100 bin işletmeye de vergi çıkacağını açıklamıştı. Gelen bilgilere göre ekonomi yönetim gözden geçirme çalışması kapsamında, gayrifaal işletmelerin durumunu da yeniden ele alacak. Bunun da büyük ihtimalle kapsamdan çıkarılması planlanıyor. Enflasyon düzeltmesi enflasyonun üç yıl toplamında yüzde 100’ü, içinde bulunulan yıl ise yüzde 10’u geçmesi halinde uygulanıyor. 2022 yılında şartlar oluştuğu için 2023’te uygulanması gereken enflasyon düzeltmesi, şartlar oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 2024 yılında uygulanmak üzere 1 yıl ertelenmişti.