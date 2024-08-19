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Filistin, İsrail’den Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi

Filistin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Gazze Şeridi’ne Mısır yerine İsrail üzerinden geçişi için izin talebinde bulundu.

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Filistin, İsrail’den Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yakın zamanda Gazze Şeridi’ni ziyaret etmesi beklenirken, Filistin İsrail’den Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hüseyin el Şeyh’in dün İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi’ye bir mektup gönderdiği ve Abbas’ın Gazze Şeridi’ne Mısır yerine İsrail üzerinden gitmesi için izin talebinde bulunduğu aktarıldı.

Haberlerde, Abbas’ın söz konusu talebin reddedilmesini beklediği ve bu ret talebini İsrail’i daha fazla eleştirmek için kullanacağı öne sürüldü.

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