ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail’deki temaslarını sürdürüyor. Blinken, başkent Tel Aviv’deki Kirya Karargahı’nda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.
Blinken, daha önce ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirmişti.
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