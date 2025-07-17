Şile Belediyesinde seçim tarihi belli oldu

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Şile Belediye Meclisinin başkanvekilini seçmek üzere 21 Temmuz Pazartesi günü toplanacağı açıklandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabadayı’nın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığının 14 Temmuz tarihli onayıyla görevden geçici olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Şile ilçe Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarihli ve 2025/824 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 14.07.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Şile ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.”

Belediye Kanunu’nun 45. maddesi, görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine meclis üyeleri arasından bir başkan vekili seçilmesini öngörüyor.