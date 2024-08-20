Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında?

Türk gazeteci, televizyoncu ve yazar Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde doğdu. Muhtar, ilk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

1980’de gazeteciliğe başlayan Reha Muhtar, 1981’de girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı.

Reha Muhtar, özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'nin en popüler televizyon programcılarından biriydi.

TRT'ye transfer olan Muhtar, adını TRT Atina muhabiri olarak geniş kitlelere duyurdu. 1991’de CNN International ‘da yayınlanan Crossfire 'ın benzeri olan ‘Ateş Hattı’ programını hazırlamaya başladı. Muhtar, "Ateş Hattı" isimli programla geniş kitlelerce tanındı ve Türk televizyonculuğunda haber programlarına yeni bir soluk getirdi. 1993’te TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti.

1994 yılında Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu.

Birçok kanalda görev yapan Reha Muhtar, “Çapraz Ateş” , “Doğruların Zamanı”, “Çok Farklı” , “Son Kale” gibi programların da sunuculuğunu üstlendi.

Köşe yazıları da yazdı

Kariyerinde pek çok kanalda çalışan ve birçok programa imza atan Reha Muhtar son olarak Vatan Gazetesi'nde köşe yazıları yazdı.

Eski eşiyle yaşadığı tartışmalarla gündemde

2016’da Vatan Gazetesi'nden ayrılan Muhtar, son dönemde eski eşi oyuncu Deniz Uğur'la yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti.

Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar 2010'da boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. İki ünlü isim, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girmişti. Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açmıştı Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a vermişti.