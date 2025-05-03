  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'de yeni dönem: Başkanlık seçimi için tarih netleşti
Takip Et

TBMM'de yeni dönem: Başkanlık seçimi için tarih netleşti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresi doluyor. TBMM'de 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi geri sayım başladı. Seçim süreci için tarih netleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'de yeni dönem: Başkanlık seçimi için tarih netleşti
Takip Et

TBMM Başkanlığı için seçim süreci başlıyor. Gözler yeni başkana çevrilirken, seçim ile ilgili tarih de belli oldu. 

TBMM Başkanlığı için 1 yasama döneminde 2 seçim yapılıyor

TBMM Başkanlığı için bir yasama döneminde 2 seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

Numan Kurtulmuş'ın görev süresi haziranda doluyor

Buna göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin sona ereceği 7 Haziran'dan 10 gün öncesine denk gelen 28 Mayıs'ta 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için süreç başlayacak.

TBMM Genel kurulu 5 gün içinde toplanacak

Adaylar, 28 Mayıs'tan itibaren 5 gün içinde TBMM Başkanlığına bildirilecek. Bu sürecin ardından TBMM Genel Kurulu, 5 gün içerisinde toplanarak gizli oyla seçim yapacak.

TBMM Başkanı nasıl seçilecek?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla TBMM Başkanı seçiminin 3 veya 4 Haziran'da yapılması planlanıyor. Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Salt çoğunluk sağlanamazsa en fazla oy alan seçilecek

Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve bu oylamada en fazla oy alan üye TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

31. TBMM Başkanı seçilecek

TBMM Başkanlığını bugüne kadar 30 milletvekili üstlendi. 28. Dönem ikinci devre için Numan Kurtulmuş'un dışında birinin seçilmesi halinde, bu kişi 31. TBMM Başkanı olacak.

İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı.

En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık göreviyle İsmet Sezgin oldu.

En fazla TBMM Başkanı çıkaran il İstanbul oldu. Seçim çevresi İstanbul olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

DMM yalanladı: 'Aile Yılı' projeleriyle ilgili iddialar gerçek değilDMM yalanladı: 'Aile Yılı' projeleriyle ilgili iddialar gerçek değilGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Elektriği KKTC’ye getiriyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Elektriği KKTC’ye getiriyoruzGündem
Gündem
Trafik polisi durdurdu, tarihe geçti: Böyle bir ceza şekli yok
Trafik polisi durdurdu, tarihe geçti: Böyle bir ceza şekli yok
DMM yalanladı: 'Aile Yılı' projeleriyle ilgili iddialar gerçek değil
DMM yalanladı: 'Aile Yılı' projeleriyle ilgili iddialar gerçek değil
İYİ Partili Mehmet Aslan’dan tepki çeken Sırrı Süreyya Önder paylaşımı
İYİ Partili Mehmet Aslan’dan tepki çeken Sırrı Süreyya Önder paylaşımı
Sırrı Süreyya Önder için taziyeye giden eski vekile tepki! Mehmet Metiner’den açıklama geldi
Sırrı Süreyya Önder için taziyeye giden eski vekile tepki! Açıklama geldi
Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı: Derin bir hüzün çöktü
Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
Ayyüce Türkeş, babası Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırıya uğradı
Ayyüce Türkeş, babası Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırıya uğradı