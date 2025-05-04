Ankara’da kumara ‘Rest’ operasyonu: 35 İş yeri mühürlendi
Başkentte kumara büyük darbe vuruldu. Emniyetin düzenlediği 'Rest' operasyonuyla 35 iş yeri mühürlendi, 15 şahsa işlem yapıldı. Ankara polisi, kahvehane, salon ve kulüplere basın düzenledi. Kumar oynatan yerleri anbean izleyen ekipler iş yerlerine "Rest" operasyonu düzenledi. 35 İş yeri mühürlenirken, 15 şahsa işlem yapıldı.
Ankara Emniyeti başkette kumara 'Rest' çekti. Düzenlenen operasyonda 35 iş yeri mühürlendi, 15 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Polis izlemeye aldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri kumar oynatan yerlere "Rest" operasyonu düzenledi. Ekipler işlerine takibe başladı.
Kahve, salon ve kulüpler mühürlendi
Çalışmalar sonucu düzenlenen "Rest" adlı operasyonlarda ruhsatsız faaliyet gösteren 23 ve kumar oynattığı tespit edilerek operasyon yapılan 12 (salon/kahve/kulüp) iş yeri mühürlendi.
15 şahıs yakalandı, kumar paralarına el konuldu
Türk Ceza Kanunu'nun 228 maddesi gereğince 15 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyon sonucu kumar paralarına ve kumar malzemelerine el konuldu.